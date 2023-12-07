Стали известные самые популярные курорты среди жителей Пермского края

В целом по стране звание самого популярного круглогодичного горного курорта удерживает Красная Поляна. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности. В сравнении с прошлым годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. На третьем месте — Роза Хутор, где мобильная передача данных выросла на 13%. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.