Стали известные самые популярные курорты среди жителей Пермского края

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.
У пермских любителей активного зимнего отдыха в топ-5 популярных курортов входят Роза Хутор, Красная Поляна, Лаура, Банное и Абзаково. На склоны Адлерского района отправилось 63% туристов, еще 15% выбрали для катания Южный Урал. В общей сложности горнолыжники из Пермского края прокачали на курортах около 5 тысяч гигабайт фото и видео. Такого объема данных хватит, чтобы сделать и переслать свыше 720 тысяч фото с великолепными снежными пейзажами.
В целом по стране звание самого популярного круглогодичного горного курорта удерживает Красная Поляна. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности. В сравнении с прошлым годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. На третьем месте — Роза Хутор, где мобильная передача данных выросла на 13%. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.
У россиян уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнему сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье курорта — до 280 Мбит/c.
Новое телеком-оборудование в этом году также установили на горнолыжном курорте Большой Вудъявр (Мурманская область), а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су — на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция МегаФона из всех действующих. Кроме того, в Кабардино-Балкарии впервые появился интернет в Долине нарзанов, где максимальная скорость сети теперь составляет 80 Мбит/c.
По данным МегаФона, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).