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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Тела, кровь и оружие. Появились фотографии последствий стрельбы в брянской школе

Тела, кровь и оружие. Появились фотографии последствий стрельбы в брянской школе

7 декабря 2023, 08:22
Фото: ideogram.ai
Нападавшая совершила самоубийство.

Появились фотографии стрельбы в брянской школе. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, который опубликовал фото оружия, охотничье ружье было спрятано в тубусе.

В СК завели уголовное дело по статье «убийство». По предварительным данным, девочка пришла в школу, где начала стрелять в одноклассников. Двое человек погибли, включая саму нападавшую, пятеро — пострадали.

Областная прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии. 

Оружие, из которого стреляла школьницаОружие, из которого стреляла школьница
Тело стрелявшей школьницы. Помимо оружия она принесла с собой ножТело стрелявшей школьницы. Помимо оружия она принесла с собой нож
Тело школьницы, которая погибла при стрельбеТело школьницы, которая погибла при стрельбе
Оружие, из которого стреляла школьница
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