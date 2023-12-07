Тела, кровь и оружие. Появились фотографии последствий стрельбы в брянской школе

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Появились фотографии стрельбы в брянской школе. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, который опубликовал фото оружия, охотничье ружье было спрятано в тубусе.
В СК завели уголовное дело по статье «убийство». По предварительным данным, девочка пришла в школу, где начала стрелять в одноклассников. Двое человек погибли, включая саму нападавшую, пятеро — пострадали.
Областная прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии.