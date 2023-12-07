Цена строительства спортивной арены у ДКЖ в Перми выросла до 19 миллиардов рублей

При этом ранее аукцион на поиск подрядчика закончился без заявок, тогда на работы было выделено 17 млрд рублей. После этого журналисты Properm.ru сообщали, что подрядчика планируют выбрать без проведения процедуры торгов. В мае 2023 года глава региона Дмитрий Махонин заявлял, что строительство арены начнется летом 2023 года: «Я ставлю задачу, чтобы летом строительные работы начались. Потому что стройка очень большая, проект глобальный», — отмечал Махонин.