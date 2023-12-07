Цена строительства спортивной арены у ДКЖ в Перми выросла до 19 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Объявлен аукцион на поиск компании, которая займется строительством многофункциональной спортивной арены в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 19,4 млрд рублей.
В техническом задании сказано, что победитель должен завершить работы за 1 200 дней с даты заключения контракта. Если он будет заключен в начале января, то работы по строительству нужно будет завершить в мае 2027 года.
Объект будет иметь шесть этажей, в том числе подземный. Высота здания — минимум 41 м. Вместимость — 10,5 тыс. мест. На подземной стоянке должно быть предусмотрено минимум 33 парковочных места.
При этом ранее аукцион на поиск подрядчика закончился без заявок, тогда на работы было выделено 17 млрд рублей. После этого журналисты Properm.ru сообщали, что подрядчика планируют выбрать без проведения процедуры торгов. В мае 2023 года глава региона Дмитрий Махонин заявлял, что строительство арены начнется летом 2023 года: «Я ставлю задачу, чтобы летом строительные работы начались. Потому что стройка очень большая, проект глобальный», — отмечал Махонин.