У депутата Заксобрания Прикамья Вероники Куликовой родилась дочь

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
У депутата Законодательного собрания Пермского края Вероники Куликовой родилась дочка. Об этом Properm.ru рассказал источник в окружении политика.
Девочка родилась сегодня, 7 декабря. Это первый ребенок Вероники Куликовой и первый ребенок, которого родила девушка — действующий парламентарий Пермского края.
Напомним, Вероника Куликова является членом Законодательного собрания Пермского края с сентября 2016 года. Она возглавляет фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».