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У депутата Заксобрания Прикамья Вероники Куликовой родилась дочь

У депутата Заксобрания Прикамья Вероники Куликовой родилась дочь

7 декабря 2023, 10:31
Фото: Вероника Куликова / ВКонтакте
Это первый ребенок, которого родила девушка — действующий депутат ЗС Пермского края.

У депутата Законодательного собрания Пермского края Вероники Куликовой родилась дочка. Об этом Properm.ru рассказал источник в окружении политика.

Девочка родилась сегодня, 7 декабря. Это первый ребенок Вероники Куликовой и первый ребенок, которого родила девушка — действующий парламентарий Пермского края.

Напомним, Вероника Куликова является членом Законодательного собрания Пермского края с сентября 2016 года. Она возглавляет фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

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#Пермь#Пермская городская дума#Законодательное собрание пермского края#Вероника Куликова#Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»#IV созыв
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