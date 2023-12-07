Участника СВО отправили в колонию Пермского края за нарушение условного срока

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В апреле 2023 года 24-летний уроженец Хабаровска Андрей Филиппов уехал в зону спецоперации, проводимую на территории Украины. До участия в СВО Андрей жил во Владивостоке, где он украл инструмент. Поскольку ранее мужчина не был судим, ему назначили условный срок в 1,8 года вместо реального, сообщает 59.RU.
Для того, чтобы избежать реального срока, Андрею нужно было отмечаться в инспекции ГУФСИН в течение всего периода условного срока в 1,8 года и испытательного срока в два года. Однако уроженец Хабаровска отправился в зону спецоперации, где он пробыл четыре месяца.
После возвращения с СВО Андрей познакомился с пермячкой. Сейчас девушка беременна. Осенью мужчина решил приехать в Пермь и сделать предложение возлюбленной. Все это время мужчина не отмечался в ГУФСИН и был объявлен в розыск. Когда Андрей оказался в Перми, его задержали, отвезли в суд и назначили почти два года в колонии-поселения.
«Филиппов надеялся на помилование, потому что он участник спецоперации и имеет награды, однако суд заменил условный срок на два года колонии-поселения в Нытве», — рассказал 59.RU адвокат осужденного Алексей Шардаков. Фииппов собирается обжаловать решение суда.