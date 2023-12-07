Участника СВО отправили в колонию Пермского края за нарушение условного срока

После возвращения с СВО Андрей познакомился с пермячкой. Сейчас девушка беременна. Осенью мужчина решил приехать в Пермь и сделать предложение возлюбленной. Все это время мужчина не отмечался в ГУФСИН и был объявлен в розыск. Когда Андрей оказался в Перми, его задержали, отвезли в суд и назначили почти два года в колонии-поселения.