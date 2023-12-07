properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Участника СВО отправили в колонию Пермского края за нарушение условного срока

Участника СВО отправили в колонию Пермского края за нарушение условного срока

7 декабря 2023, 13:36
Фото: Midjourney
Мужчина хотел жениться на пермячке, но оказался в колонии.

В апреле 2023 года 24-летний уроженец Хабаровска Андрей Филиппов уехал в зону спецоперации, проводимую на территории Украины. До участия в СВО Андрей жил во Владивостоке, где он украл инструмент. Поскольку ранее мужчина не был судим, ему назначили условный срок в 1,8 года вместо реального, сообщает 59.RU.

Для того, чтобы избежать реального срока, Андрею нужно было отмечаться в инспекции ГУФСИН в течение всего периода условного срока в 1,8 года и испытательного срока в два года. Однако уроженец Хабаровска отправился в зону спецоперации, где он пробыл четыре месяца.

После возвращения с СВО Андрей познакомился с пермячкой. Сейчас девушка беременна. Осенью мужчина решил приехать в Пермь и сделать предложение возлюбленной. Все это время мужчина не отмечался в ГУФСИН и был объявлен в розыск. Когда Андрей оказался в Перми, его задержали, отвезли в суд и назначили почти два года в колонии-поселения.

«Филиппов надеялся на помилование, потому что он участник спецоперации и имеет награды, однако суд заменил условный срок на два года колонии-поселения в Нытве», — рассказал 59.RU адвокат осужденного Алексей Шардаков. Фииппов собирается обжаловать решение суда.

Читайте также:
Храму при 190-летней пермской больнице подарили частицу мощей Александра НевскогоСвиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябреВ Перми создадут Совет по сохранению памяти о Великой Отечественной войне
#Пермь#Розыск#Гуфсин#Сво#Хабаровск#Адвокат#Колония-поселение#Помилование#Зона спецоперации#Уголовно-исполнительная инспекция
Подпишитесь
Хозяйка кафе, где отравились пермяки, взыскала с Минфина деньги за преследование
Сегодня, 12:28
После публикации Properm. ru в доме с трещиной в ЖК «Любимов» проведут обследование
Сегодня, 12:15
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в брянской школе
Сегодня, 11:58
Запущен авиарейс из Перми до Ярославля
Сегодня, 12:45
Полиция предупредила пермяков о новогодней схеме мошенничества
Сегодня, 10:52
Пермские коммунисты требуют признать иноагентом экс-депутата Заксобрания Илью Лисняка
Сегодня, 08:57