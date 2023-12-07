Ученые рассказали о грядущих катастрофах на Земле

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Ученые предупредили о пяти возможных климатических переломах на Земле. Они могут произойти, если общая температура на планете превысит доиндустриальный уровень на 1,5-2°. Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на The Guardian, климатическая ситуация вряд ли выйдет из-под контроля в ближайшие столетия, но планетарные сдвиги нанесут масштабный ущерб окружающей среде.
Катастрофические события могут привести к потере целых экосистем и способности выращивать основные культуры. Люди будут вынуждены массово мигрировать, а на Земле наступит политическая нестабильность и финансовый кризис. По прогнозу ученых, катастрофы случатся до 2030 года, в их число входит масштабное таяние вечной мерзлоты, исчезновение коралловых рифов и разрушение ледников в Гренландии и Западное Антарктике.