Ученые рассказали о грядущих катастрофах на Земле

Катастрофические события могут привести к потере целых экосистем и способности выращивать основные культуры. Люди будут вынуждены массово мигрировать, а на Земле наступит политическая нестабильность и финансовый кризис. По прогнозу ученых, катастрофы случатся до 2030 года, в их число входит масштабное таяние вечной мерзлоты, исчезновение коралловых рифов и разрушение ледников в Гренландии и Западное Антарктике.