В Березниках страховой агент обвиняется в мошенничестве с выплатами

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В суд передано дело 41-летней жительницы Березников, которую обвиняют в мошенничестве со страховками. Женщина сумела раз обмануть страховую компанию, но попалась на второй попытке, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В январе 2019 года обвиняемая — агент страховой компании в интернете обнаружила информацию о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли трое людей, семейная пара и их родственница. Свои услуги по оказанию помощи в получении страховой выплаты в связи со смертью родителей она предложила сыну пострадавших супругов, на что он согласился. Благодаря работе с клиентом агент узнала все подробности аварии. Выяснилось, что у другой погибшей женщины нет детей и близких родственников. Тогда у страховщица решила получить выплаты обманным путем.
Обвиняемая договорилась со своим знакомым, не вводя его в курс дела, чтобы он подписал у нотариуса все документы со своими паспортными данными. Для этого она заказала в интернете поддельные свидетельство о рождении якобы сына погибшей и свидетельство о смерти женщины. После чего предоставила пакет документов в страховое общество и получила выплату в размере 475 тыс. рублей.
Далее мошенница обратилась за компенсационной выплатой с этими же документами в Российский союз автостраховщиков. Однако в ходе проверки был выявлен факт подделки документов.
Обе потерпевшие организации обратились с заявлениями в полицию. Злоумышленница в ходе следствия признала вину в содеянном и возместила ущерб страховому акционерному обществу.
Сейчас женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, одно из которых ей не удалось довести до конца.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.