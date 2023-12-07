В Березниках страховой агент обвиняется в мошенничестве с выплатами

В январе 2019 года обвиняемая — агент страховой компании в интернете обнаружила информацию о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли трое людей, семейная пара и их родственница. Свои услуги по оказанию помощи в получении страховой выплаты в связи со смертью родителей она предложила сыну пострадавших супругов, на что он согласился. Благодаря работе с клиентом агент узнала все подробности аварии. Выяснилось, что у другой погибшей женщины нет детей и близких родственников. Тогда у страховщица решила получить выплаты обманным путем.