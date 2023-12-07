properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

В Березниках страховой агент обвиняется в мошенничестве с выплатами

В Березниках страховой агент обвиняется в мошенничестве с выплатами

7 декабря 2023, 05:22
Фото: 1MI
Мошенница получила почти полмиллиона благодаря своим махинациям.

В суд передано дело 41-летней жительницы Березников, которую обвиняют в мошенничестве со страховками. Женщина сумела раз обмануть страховую компанию, но попалась на второй попытке, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В январе 2019 года обвиняемая — агент страховой компании в интернете обнаружила информацию о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли трое людей, семейная пара и их родственница. Свои услуги по оказанию помощи в получении страховой выплаты в связи со смертью родителей она предложила сыну пострадавших супругов, на что он согласился. Благодаря работе с клиентом агент узнала все подробности аварии. Выяснилось, что у другой погибшей женщины нет детей и близких родственников. Тогда у страховщица решила получить выплаты обманным путем.

Обвиняемая договорилась со своим знакомым, не вводя его в курс дела, чтобы он подписал у нотариуса все документы со своими паспортными данными. Для этого она заказала в интернете поддельные свидетельство о рождении якобы сына погибшей и свидетельство о смерти женщины. После чего предоставила пакет документов в страховое общество и получила выплату в размере 475 тыс. рублей.

Далее мошенница обратилась за компенсационной выплатой с этими же документами в Российский союз автостраховщиков. Однако в ходе проверки был выявлен факт подделки документов.

Обе потерпевшие организации обратились с заявлениями в полицию. Злоумышленница в ходе следствия признала вину в содеянном и возместила ущерб страховому акционерному обществу.

Сейчас женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, одно из которых ей не удалось довести до конца.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
В Прикамье раскрыли группировку мошенников, обманывавших пенсионеров
#Общество#Мошенница#Мошенники#Страхование#Страховка
Подпишитесь
В Дягилевской гимназии в Перми сменился руководитель
Сегодня, 04:33
После реконструкции в Перми открылся манеж «Спартак»
Сегодня, 02:58
Похолодает до -38˚. Синоптики прогнозируют второй пик холодов в Пермском крае
Сегодня, 02:39
Губернатор Пермского края выступил за полный запрет вейпов
Сегодня, 04:10
Суда на подводных крыльях могут вернуться на Каму уже в следующем году
Вчера, 15:13
В Перми проведён рейд, в ходе которого мигрантам вручали повестки в военкомат
Вчера, 13:52