В Брянске девочка устроила стрельбу в школе и совершила самоубийство

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Школьница устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске. Девочка сделала несколько выстрелов из ружья, которое принадлежит ее отцу, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Силовики оцепили здание, ситуация выясняется. Издание утверждает, что несовершеннолетняя ранила четырех мальчиков, а затем покончила с собой, ссылаясь на слова очевидцев и информацию от источника.
По данным чиновников, сообщение о ЧП поступило в 9:15. Сейчас стало известно о четырех пострадавших и двух погибших. Среди погибших может быть сама девочка.
«На месте работают оперативные спецслужбы. Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Школа оцеплена сотрудниками полиции», — пояснили в пресс-службе администрации Брянска.
UPD: позже пост администрации пропал. В МВД сообщают, что девочка совершила самоубийство. Ее мотивы устанавливаются. По данным Минздрава, погибли два человека, включая нападавшую. Еще пять человек пострадали.