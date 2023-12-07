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В Брянске девочка устроила стрельбу в школе и совершила самоубийство

В Брянске девочка устроила стрельбу в школе и совершила самоубийство

7 декабря 2023, 07:12
Фото: fusionbrain.ai
Официальной информации о том, что сейчас с девочкой, нет.

Школьница устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске. Девочка сделала несколько выстрелов из ружья, которое принадлежит ее отцу, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Силовики оцепили здание, ситуация выясняется. Издание утверждает, что несовершеннолетняя ранила четырех мальчиков, а затем покончила с собой, ссылаясь на слова очевидцев и информацию от источника.

По данным чиновников, сообщение о ЧП поступило в 9:15. Сейчас стало известно о четырех пострадавших и двух погибших. Среди погибших может быть сама девочка.

«На месте работают оперативные спецслужбы. Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Школа оцеплена сотрудниками полиции», — пояснили в пресс-службе администрации Брянска.

UPD: позже пост администрации пропал. В МВД сообщают, что девочка совершила самоубийство. Ее мотивы устанавливаются. По данным Минздрава, погибли два человека, включая нападавшую. Еще пять человек пострадали.

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#Общество#Детский мир#Стрельба в пгниу#Оружие
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