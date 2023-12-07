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В части Кунгура из-за аварии на сетях пропало отопление

В части Кунгура из-за аварии на сетях пропало отопление

7 декабря 2023, 18:18
Фото: 1MI
Сообщение об аварии поступило вечером четверга.
Сюжет
Кунгур

В части Кунгура вечером 7 декабря из-за аварии на сетях пропало отопление. Об этом сообщают в краевом МЧС.

В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 20:05 поступило сообщение о том, что, в связи с порывом на системе теплоснабжения в Кунгуре по ул. Свердлова, 98, произошло отключение теплоснабжения по адресам:

  • ул. Детская, 23, 26, 31, 20, 6, 7, 29а, 29;
  • ул. Мамонтова, 14, 19, 26;
  • ул. Свердлова, 43, 96, 98;
  • ул. Иренская-Набережная, 6А.

Ремонтные работы проводит ООО «Тимсервис». Для устранения привлечены пять единиц техники и 10 человек личного состава.

Отметим, что в 23:00 в Кунгуре температура воздуха была на 36 градусов ниже нуля.

#Общество#Авария#Жкх#Кунгур
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