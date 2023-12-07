В части Кунгура из-за аварии на сетях пропало отопление

В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 20:05 поступило сообщение о том, что, в связи с порывом на системе теплоснабжения в Кунгуре по ул. Свердлова, 98, произошло отключение теплоснабжения по адресам: