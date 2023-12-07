В Дягилевской гимназии в Перми сменился руководитель

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:57
И. о. директора гимназии №11 имени Дягилева назначена замдиректора учреждения Елена Макаренко. Директор гимназии Раиса Зобачева находится в ежегодном отпуске, сообщает Ura.ru со ссылкой на городской департамент образования.
Учебный процесс проходит в штатном режиме, уточнили в администрации.
Раиса Зобачева — заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Руководит гимназией с 1975 года. В июле 2023 года Зобачева отметила 80-летний юбилей.