В Кудымкаре на 5-летнего ребенка упал шкаф с одеждой в детсаду

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Кудымкаре возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в детском саду. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, 2 октября в раздевалке старшей группы детского сада упал четырехсекционный шкаф с одеждой на 5-летнего ребенка. Это случилось вследствие бездействия должностных лиц детсада.
В итоге ребенку причинены тяжкие травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В СК отмечают, что это нарушило права ребенка и его родителей на безопасные условия воспитания.
Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.