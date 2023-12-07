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В Кудымкаре на 5-летнего ребенка упал шкаф с одеждой в детсаду

В Кудымкаре на 5-летнего ребенка упал шкаф с одеждой в детсаду

7 декабря 2023, 10:30
Фото: fusionbrain.ai
Мальчик получил тяжелые травмы.

В Кудымкаре возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в детском саду. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, 2 октября в раздевалке старшей группы детского сада упал четырехсекционный шкаф с одеждой на 5-летнего ребенка. Это случилось вследствие бездействия должностных лиц детсада.

В итоге ребенку причинены тяжкие травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В СК отмечают, что это нарушило права ребенка и его родителей на безопасные условия воспитания.

Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

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