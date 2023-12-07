В МЧС рассказали подробности о пожаре в 16-этажном доме в Перми

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Перми произошел пожар в многоэтажном доме на улице Юрша. В социальных сетях пермяки пишут, что речь о 16-этажном доме на Юрша, 64. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что сообщение о ЧП поступило 6 декабря в 23:37.
На место выехали 26 человек и семь единиц техники. На месте было установлено, что горит квартира на первом этаже. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. Пожарные вывели из многоэтажки семь взрослых и два ребенка.
Погибших или пострадавших на пожаре не было. Его удалось ликвидировать в 00:14. Площадь пожара составила 10 кв м. Мебель в комнате, где был огонь, уничтожена. Огонь мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В МЧС напоминают, что при возникновении пожара нужно сообщить о нем по номеру 101.