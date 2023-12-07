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В МЧС рассказали подробности о пожаре в 16-этажном доме в Перми 6 декабря

В МЧС рассказали подробности о пожаре в 16-этажном доме в Перми

7 декабря 2023, 03:33
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

В МЧС рассказали подробности о пожаре в 16-этажном доме в Перми 6 декабря

Никто не пострадал.

В Перми произошел пожар в многоэтажном доме на улице Юрша. В социальных сетях пермяки пишут, что речь о 16-этажном доме на Юрша, 64. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что сообщение о ЧП поступило 6 декабря в 23:37.

На место выехали 26 человек и семь единиц техники. На месте было установлено, что горит квартира на первом этаже. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. Пожарные вывели из многоэтажки семь взрослых и два ребенка.

Погибших или пострадавших на пожаре не было. Его удалось ликвидировать в 00:14. Площадь пожара составила 10 кв м. Мебель в комнате, где был огонь, уничтожена. Огонь мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В МЧС напоминают, что при возникновении пожара нужно сообщить о нем по номеру 101.

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#Пермь#Пожар#Мчс
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