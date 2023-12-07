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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В небе над Пермью утром 7 декабря увидели редкое природное явление

В небе над Пермью заметили светящееся кольцо с разноцветными бликами. Что это было?

7 декабря 2023, 07:04
Фото: properm.ru

В небе над Пермью утром 7 декабря увидели редкое природное явление

Это природное явление называют еще и зимней радугой.

В небе над Пермью заметили свечение с радужными бликами, идущее от солнца. Его сфотографировали и сотрудники редакции Properm.ru. Это оптическое явление называют гало. Оно возникает при наличии тонких перистых облаков в верхней тропосфере.

Светящееся кольцо вокруг солнца можно увидеть и в холодное время года. При формировании светового столба свет отражается от кристаллов льда, которые образуются в перистых облаках. Таким образом и появляется гало, которое называют еще и зимней радугой.

Фото: properm.ru
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#Общество#Пермь#Погода#Природа#Гало в прикамье
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