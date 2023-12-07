В небе над Пермью заметили светящееся кольцо с разноцветными бликами. Что это было?

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В небе над Пермью заметили свечение с радужными бликами, идущее от солнца. Его сфотографировали и сотрудники редакции Properm.ru. Это оптическое явление называют гало. Оно возникает при наличии тонких перистых облаков в верхней тропосфере.
Светящееся кольцо вокруг солнца можно увидеть и в холодное время года. При формировании светового столба свет отражается от кристаллов льда, которые образуются в перистых облаках. Таким образом и появляется гало, которое называют еще и зимней радугой.