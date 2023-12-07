В Pantone определили цвет 2024 года: персиковый пушок

Эксперты в области цвета из Pantone определили цвет, который будет символизировать год 2024. Им стал персиковый пушок. Они описывают его как нежный и заботливый цвет, который напоминает нам о важности замедлить темп и проявить заботу друг к другу и о себе, уточняет newsler.ru.