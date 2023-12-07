В Pantone определили цвет 2024 года: персиковый пушок

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Эксперты в области цвета из Pantone определили цвет, который будет символизировать год 2024. Им стал персиковый пушок. Они описывают его как нежный и заботливый цвет, который напоминает нам о важности замедлить темп и проявить заботу друг к другу и о себе, уточняет newsler.ru.
Исполнительный директор Pantone отмечает, что персиковый пушок идеально подходит для нашего времени: он отражает основные человеческие потребности и желания, которые возникают в трудные периоды жизни. Этот цвет живописно передает моменты внутренней гармонии и глубокую потребность в общении, сближении и единстве.
Напомним, что текущий 2023 год характеризуется «вибрирующим красным» — так же было решено экспертами Pantone.