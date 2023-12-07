В Перми осудили участника ОПГ с участием экс-руководства судебных приставов

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Published Сегодня, 07:45
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Свердловский районный суд приговорил Дмитрия Максимова, его признали виновным во взяточничестве и мошенничестве. Судом назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей.
По информации журналиста Properm.ru, его дело — последнее, поступившее на рассмотрение в суд, из большого расследования «дела судебных приставов», где фигурантами были экс-руководитель УФССП Игорь Кожевников, его заместитель Александра Марданова, их подчиненные Юлия Пенькевич и Екатерина Путина, бывший прокурор Индустриального района Сергей Мурай.
Уголовные дела Мардановой и Мурая рассматриваются судами повторно. В Дзержинском районном суде сейчас идут допросы свидетелей по делу экс-прокурора, он был приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 10 млн рублей за коррупционные преступления. Приговор обжаловала прокуратура, так как посчитала, что Мурая нужно лишить классного чина старшего советника юстиции.
Дело Мардановой в третий раз поступило в Мотовилихинский районный суд 5 декабря, дата начала его рассмотрения пока не назначена. Ранее судья Наталья Симонова назначила Мардановой 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 3,5 млн рублей. Она лишена классного чина советник юстиции третьего класса. Также ей запретили занимать должности на госслужбе на срок в 6 лет. Дети Мардановой будут переданы органов опеки до момента, пока не будет определен опекун. Также она должна вернуть в бюджет 15 млн рублей, полученных в виде взяток.
Защита Игоря Кожевникова ждет изготовления в Пермском краевом суде определения, вынесенного после рассмотрения жалоб на приговор Пермского районного суда. После чего намерена обжаловать его в кассационной инстанции. В мае Кожевникова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Кроме того, его лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, Максимов в 2017 и 2018 годах через цепочку посредников, действуя в интересах различных юридических лиц передавал денежные средства должностным лицам УФССП России по Пермскому краю за совершение заведомо незаконных действий по возбуждению на основании фиктивных документов и исполнению исполнительных производств с последующим обналичиванием денежных средств со счетов различных юридических лиц.
Кроме того, в марте 2018 года виновный путем обмана и злоупотребления доверием при содействии пособников организовал хищение денежных средств с расчетного счета коммерческой организации, путем создания фиктивных документов от имени комиссии по трудовым спорам и физических лиц о якобы имеющейся задолженности перед ними по заработной плате, на основании которых должностными лицам УФССП России по Пермскому краю были возбуждены исполнительные производства. После чего денежные средства, с целью их дальнейшего обналичивания, с расчетного счета организации через лицевой счет УФССП России по Пермскому краю были зачислены на расчетные счета номинальных взыскателей — физических лиц. После поступления денежных средств на банковские счета данных физических лиц, подконтрольных виновному, денежные средства были обналичены и похищены.
Расследование в отношении экс-руководителя УФССП Игоря Кожевникова, Александры Мардановой и их подчиненных Юлии Пенькевич, Екатерины Путиной и Максима Тукмачева проводилось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года. Всего в преступную группу судебных приставов, по данным следствия, входили 15 человек, в том числе — экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Он был задержан и помещен в СИЗО, оперативные мероприятия проводились органами следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и прокуратуры Пермского края.
В отношении почти всех фигурантов дела вынесены обвинительные приговоры. Исключение составляет посредник во взяточничестве Борис Алексеев, уголовное преследование в отношени него прекращено в связи с его смертью сразу после судебных прений, где гособвинение потребовало приговорить его к реальному сроку наказания. Еще один фигурант — Олег Матяж — находится в розыске. Сейчас Пермский районный суд завершает рассмотрение уголовнго дела бывшего главного судебного пристава Игоря Кожевникова. В Кировском районном суде идет процесс в отношении еще одного фигуранта — Константина Ульянова.