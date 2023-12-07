В Перми осудили участника ОПГ с участием экс-руководства судебных приставов

Кроме того, в марте 2018 года виновный путем обмана и злоупотребления доверием при содействии пособников организовал хищение денежных средств с расчетного счета коммерческой организации, путем создания фиктивных документов от имени комиссии по трудовым спорам и физических лиц о якобы имеющейся задолженности перед ними по заработной плате, на основании которых должностными лицам УФССП России по Пермскому краю были возбуждены исполнительные производства. После чего денежные средства, с целью их дальнейшего обналичивания, с расчетного счета организации через лицевой счет УФССП России по Пермскому краю были зачислены на расчетные счета номинальных взыскателей — физических лиц. После поступления денежных средств на банковские счета данных физических лиц, подконтрольных виновному, денежные средства были обналичены и похищены.