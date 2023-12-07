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В Перми при пожаре в доме на улице Кабельщиков погиб человек

В Перми при пожаре в доме на улице Кабельщиков погиб человек

7 декабря 2023, 05:47
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Огонь вспыхнул в квартире многоэтажного жилого дома.

В Перми на пожаре в доме по ул. Кабельщиков погиб человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило 6 декабря в 1:55. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 27 человек личного состава и семи единиц техники. По прибытии к месту вызова первых подразделений пожарной охраны установлено, что происходило горение квартиры и балкона многоквартирного жилого дома на первом этаже.

Площадь пожара составила 27 квадратных метров. Из дома на момент прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалось 17 человек.

Огонь ликвидирован в 2:40. В квартире пожарными обнаружено тело погибшего мужчины.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины пожара устанавливаются.

#Происшествия#Пожар#Погибшие
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