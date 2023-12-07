В Перми при пожаре в доме на улице Кабельщиков погиб человек

Сообщение о пожаре поступило 6 декабря в 1:55. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 27 человек личного состава и семи единиц техники. По прибытии к месту вызова первых подразделений пожарной охраны установлено, что происходило горение квартиры и балкона многоквартирного жилого дома на первом этаже.