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В Прикамье раскрыли группировку мошенников, обманывавших пенсионеров

В Прикамье раскрыли группировку мошенников, обманывавших пенсионеров

7 декабря 2023, 03:17
Фото: Midjourney
Мошенники использовали старую схему.

В Краснокамске будут судить участника преступной группы. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, во время расследования уголовного дела 27-летнего пермяка, который работал на телефонных мошенников, стал известен еще один преступник. Им оказался 32-летний житель Чайковского, который только летом 2022 года освободился из колонии, где отсидел 10 лет.

Мужчина выполнял роль рекламщика — он искал людей, которые готовы работать курьерами, контролировал их действия. Злоумышленник предложил своему знакомому подзаработать.

Члены преступной группы звонили пенсионерам, представляясь силовиками или родственниками. Они сообщали о ДТП и необходимости в деньгах. Курьер, приходивший за деньгами, переводил основную часть денег кураторам: 6% оставлял себе, 2% из которых переводил рекламщику.

Преступная группировка обманула четверых пенсионеров, похитив более 1 млн рублей.

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#Пермь#Мошенники#Телефонные мошенники
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