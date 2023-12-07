В Прикамье раскрыли группировку мошенников, обманывавших пенсионеров

В Краснокамске будут судить участника преступной группы. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, во время расследования уголовного дела 27-летнего пермяка, который работал на телефонных мошенников, стал известен еще один преступник. Им оказался 32-летний житель Чайковского, который только летом 2022 года освободился из колонии, где отсидел 10 лет.