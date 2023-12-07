В Прикамье раскрыли группировку мошенников, обманывавших пенсионеров

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В Краснокамске будут судить участника преступной группы. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, во время расследования уголовного дела 27-летнего пермяка, который работал на телефонных мошенников, стал известен еще один преступник. Им оказался 32-летний житель Чайковского, который только летом 2022 года освободился из колонии, где отсидел 10 лет.
Мужчина выполнял роль рекламщика — он искал людей, которые готовы работать курьерами, контролировал их действия. Злоумышленник предложил своему знакомому подзаработать.
Члены преступной группы звонили пенсионерам, представляясь силовиками или родственниками. Они сообщали о ДТП и необходимости в деньгах. Курьер, приходивший за деньгами, переводил основную часть денег кураторам: 6% оставлял себе, 2% из которых переводил рекламщику.
Преступная группировка обманула четверых пенсионеров, похитив более 1 млн рублей.