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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В России и мире начала распространяться микоплазменная инфекция

В России и мире начала распространяться микоплазменная инфекция

7 декабря 2023, 05:25
Фото: fusionbrain.ai
Специалист рассказал о симптомах заболевания.

В России обнаружены случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Более тяжелых форм заражения пока не наблюдается, пишет издание «Новые известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Эксперты расследуют все групповые случаи заболевания инфекцией, а также ведут лабораторную диагностику. Организованы и противоэпидемические мероприятия.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, болезнь может проявляться по-разному. У каких-то пациентов обнаруживается легкая инфекция верхних дыхательных путей, у некоторых — пневмония с тяжелым течением. Симптомами инфекции являются заложенный нос, повышение температуры тела, кашель, интоксикация организма, боль в горле и затрудненное дыхание.

Перед лечением заболевания необходимо провести рентгенографию и КТ грудной клетки. Кроме того, рекомендуется анализ методом ПЦР для качественной диагностики.

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#Здоровье#Общество#Болезнь
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