В России и мире начала распространяться микоплазменная инфекция

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, болезнь может проявляться по-разному. У каких-то пациентов обнаруживается легкая инфекция верхних дыхательных путей, у некоторых — пневмония с тяжелым течением. Симптомами инфекции являются заложенный нос, повышение температуры тела, кашель, интоксикация организма, боль в горле и затрудненное дыхание.