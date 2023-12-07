В России и мире начала распространяться микоплазменная инфекция

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В России обнаружены случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Более тяжелых форм заражения пока не наблюдается, пишет издание «Новые известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Эксперты расследуют все групповые случаи заболевания инфекцией, а также ведут лабораторную диагностику. Организованы и противоэпидемические мероприятия.
По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, болезнь может проявляться по-разному. У каких-то пациентов обнаруживается легкая инфекция верхних дыхательных путей, у некоторых — пневмония с тяжелым течением. Симптомами инфекции являются заложенный нос, повышение температуры тела, кашель, интоксикация организма, боль в горле и затрудненное дыхание.
Перед лечением заболевания необходимо провести рентгенографию и КТ грудной клетки. Кроме того, рекомендуется анализ методом ПЦР для качественной диагностики.