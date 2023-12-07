Власти ищут компании для разработку проектов двух транспортных развязок в Перми

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Министерство закупок Пермского края объявило аукционы на разработку проектов для двух транспортных развязок в Перми:
В первом случае речь идет о дороге с шестью полосами, велодорожками, тротуарами, надземным пешеходным переходом, двумя тоннелями длинной 34 и 45 м. Длина дороги — около 1,2 км. Срок строительства объекта нужно будет определить при проектировании. Срок разработки проекта — до 28 апреля 2025 года.
Во втором случае речь идет о шестиполосной дороге, протяженностью 300 м. Должны быть предусмотрены велодорожки, тротуары, два автомобильных тоннеля протяженностью до 100 м. Срок разработки проекта — до 28 марта 2025 года.