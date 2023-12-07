Власти ищут компании для разработку проектов двух транспортных развязок в Перми

В первом случае речь идет о дороге с шестью полосами, велодорожками, тротуарами, надземным пешеходным переходом, двумя тоннелями длинной 34 и 45 м. Длина дороги — около 1,2 км. Срок строительства объекта нужно будет определить при проектировании. Срок разработки проекта — до 28 апреля 2025 года.