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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Власти ищут компании для разработку проектов двух транспортных развязок в Перми

Власти ищут компании для разработку проектов двух транспортных развязок в Перми

7 декабря 2023, 05:22
Фото: fusionbrain.ai
Победителей аукционов должны выбрать в конце декабря.

Министерство закупок Пермского края объявило аукционы на разработку проектов для двух транспортных развязок в Перми:

  • на пересечении улицы Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана — за 143 млн рублей;
  • на пересечении улицы Макаренко с бульваром Гагарина — за 95 млн рублей.

В первом случае речь идет о дороге с шестью полосами, велодорожками, тротуарами, надземным пешеходным переходом, двумя тоннелями длинной 34 и 45 м. Длина дороги — около 1,2 км. Срок строительства объекта нужно будет определить при проектировании. Срок разработки проекта — до 28 апреля 2025 года.

Во втором случае речь идет о шестиполосной дороге, протяженностью 300 м. Должны быть предусмотрены велодорожки, тротуары, два автомобильных тоннеля протяженностью до 100 м. Срок разработки проекта — до 28 марта 2025 года.

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#Авто#Никогданибудь#Пермь#Пермские дороги#Дороги
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