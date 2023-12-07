Высокоскоростной интернет стандарта LTE провели в село на острове Итуруп

«Ранее мы довели волоконно-оптический кабель до всех сельских населенных пунктов Сахалинской области с количеством жителей от 100 человек и более, а сейчас в эти пункты пришел и мобильный широкополосный доступ. Безусловно, работа в направлении обеспечения жителей Сахалинской области скоростным доступа в сеть интернет будет продолжена, мы планируем уже в следующем году подключить волоконно-оптический кабель до всех сельских населенных пунктов Сахалинской области с количеством жителей от 50 человек», — подчеркнул министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.