За уклонение от административного надзора жителя Суксуна отправили в колонию

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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Updated Сегодня, 13:52
Суксунский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина уклонился от административного надзора, сообщает краевая прокуратура.
Мужчина самовольно уехал с места жительства в Суксунском районе, не появлялся на проверках, с июля по декабрь 2022 года находился в Перми, где совершил ряд имущественных преступлений.
Решением суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Суд назначил осужденному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.