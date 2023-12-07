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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:52

За уклонение от административного надзора жителя Суксуна отправили в колонию

За уклонение от административного надзора жителя Суксуна отправили в колонию

7 декабря 2023, 13:51
Фото: 1MI
Мужчина уехал из Суксуна в Пермь, где совершил несколько преступлений.

Суксунский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина уклонился от административного надзора, сообщает краевая прокуратура.

Мужчина самовольно уехал с места жительства в Суксунском районе, не появлялся на проверках, с июля по декабрь 2022 года находился в Перми, где совершил ряд имущественных преступлений.

Решением суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Суд назначил осужденному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#Общество#Суд#Криминал#Суксун
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