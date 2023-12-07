Запущен авиарейс из Перми до Ярославля

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Между Пермью и Ярославлем запущен прямой субсидированный рейс. Перелёты продолжительностью 1 час 45 минут выполняются по средам и субботам, сообщают в краевом минтрансе.
Полетную программу осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Татарстана, она продлится до 30 декабря текущего года. Перевозка туристов по маршруту запланирована на самолётах Bombardier CRJ-200, вместимостью 50 человек. Стоимость билета в одну строну 4 тыс.455 рублей.
Ранее Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень субсидированных внутренних и международных рейсов из столицы Прикамья на 2024 год. Их 18 — один в Минск и 17 по России.