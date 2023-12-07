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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Запущен авиарейс из Перми до Ярославля

Запущен авиарейс из Перми до Ярославля

7 декабря 2023, 12:45
Фото: «ЮВТ АЭРО»
Перелёты будут выполнятся два раза в неделю.

Между Пермью и Ярославлем запущен прямой субсидированный рейс. Перелёты продолжительностью 1 час 45 минут выполняются по средам и субботам, сообщают в краевом минтрансе.

Полетную программу осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Татарстана, она продлится до 30 декабря текущего года. Перевозка туристов по маршруту запланирована на самолётах Bombardier CRJ-200, вместимостью 50 человек. Стоимость билета в одну строну 4 тыс.455 рублей.

Ранее Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень субсидированных внутренних и международных рейсов из столицы Прикамья на 2024 год. Их 18 — один в Минск и 17 по России.

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#Авиа перевозки#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Транспорт#Авиа
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