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Завтра пермскую телебашню подсветят цветами белорусского флага

Завтра пермскую телебашню подсветят цветами белорусского флага

7 декабря 2023, 07:31
Фото: Пермский филиал РТРС
«Флаговая» подсветка приурочена к празднику.

Завтра, 8 декабря, на пермской телебашне включат праздничную подсветку в цветах российского и белорусского флагов. Об этом сообщают в Пермском филиале РТРС.

В этот день Россия и Беларусь отмечают 24-ю годовщину со дня подписания договора о создании Союзного государства. РТРС отметит знаменательную дату праздничной иллюминацией на объектах телерадиовещания по всей стране.

Пермский филиал РТРС включит тематическую подсветку главной телебашни региона с 18:00 до 00:00. Она будет попеременно окрашиваться в цвета российского триколора и флага Республики Беларусь.

#Общество#Пермь#Телебашня#Подсветка
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