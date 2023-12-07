Завтра пермскую телебашню подсветят цветами белорусского флага

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Завтра, 8 декабря, на пермской телебашне включат праздничную подсветку в цветах российского и белорусского флагов. Об этом сообщают в Пермском филиале РТРС.
В этот день Россия и Беларусь отмечают 24-ю годовщину со дня подписания договора о создании Союзного государства. РТРС отметит знаменательную дату праздничной иллюминацией на объектах телерадиовещания по всей стране.
Пермский филиал РТРС включит тематическую подсветку главной телебашни региона с 18:00 до 00:00. Она будет попеременно окрашиваться в цвета российского триколора и флага Республики Беларусь.