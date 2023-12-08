Александр Бастрыкин ждёт от Дениса Головкина доклада по теме сноса гаражей в Добрянке

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить по уголовному делу в связи с обращением о сносе гаражей в Добрянке. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
К главе СК России обратилась жительница Пермского края по вопросу нарушения прав собственников гаражей в Добрянке. Более 30-ти лет назад местные жители создали кооперативы, на территории которых находилось более 800 построек, которые сейчас принадлежат в основном пенсионерам. В августе текущего года начат их снос, к настоящему времени демонтировано более 300 гаражей. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.
В СУ СК России по Пермскому краю по данному поводу возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В октябре администрация Добрянского округа дала свои разъяснения по этому поводу.
«Ранее мы направляли запрос в отдел МВД России по Добрянскому округу для установления лиц, которые причастны к данным действиям. Сотрудники отдела МВД провели необходимые мероприятия. Лицо, которое производит демонтаж, установлено.
На основании поступивших заявлений от собственников некоторых гаражных боксов было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводятся необходимые следственные мероприятия».