Аномальные морозы и 10 умерших от ковида. Главные новости недели в Прикамье

В Пермском крае в середины недели продолжается серьезное похолодание. По данным синоптиков, холода незначительно отступят в выходные 9 и 11 декабря. В субботу температура в Прикамье будет на уровне -28˚, на северо-западе до -24…-27˚. В воскресенье потепление доберется до краевой столицы, в Перми до -27˚, по краю -26…-31˚.