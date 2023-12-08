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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Аномальные морозы и 10 умерших от ковида. Главные новости недели в Прикамье

Аномальные морозы и 10 умерших от ковида. Главные новости недели в Прикамье

8 декабря 2023, 13:03
Фото: Midjourney
Рассказываем, какими новостями запомнились последние дни.

Аномальные морозы в Прикамье

В Пермском крае в середины недели продолжается серьезное похолодание. По данным синоптиков, холода незначительно отступят в выходные 9 и 11 декабря. В субботу температура в Прикамье будет на уровне -28˚, на северо-западе до -24…-27˚. В воскресенье потепление доберется до краевой столицы, в Перми до -27˚, по краю -26…-31˚.

При этом с 11 декабря вернутся морозы, в Прикамье может похолодать до -40˚, в Перми около -36˚.

Лысьвенец исполнил роль Ералаша в «Слове пацана»

16-летний актер из Лысьвы Ярослав Могильников исполнил роль мальчика по кличке Ералаш в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Сериал вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас он находится на 12 месте в списке «Кинопоиска» 250 лучших сериалов.

Лысьвенец призвал школьников не подражать героям художественного произведения, не создавать бандитские группировки, а заниматься саморазвитием.

10 погибших от коронавируса в Прикамье

Минздрав Пермского края объяснил высокие показатели по коронавирусу в Пермском крае на неделе с 27 ноября по 3 декабря. По данным федерального портала стопкоронавирус.рф, за это время выявлено 2,9 тыс. заболевших: 2,3 тыс. пациентов выздоровели, 10 — скончались от COVID-19.

В министерстве пояснили, что в регионе своевременно выявляют пациентов с коронавирусом. За 11 месяцев 2023 года Прикамье занимает 46 место по стране по уровню летальности.

Очередное упоминание мобилизации

Президент России подписал указ об увеличении численности ВС РФ на 170 тыс. человек. В Минобороны РФ пояснили, что увеличивать число призывников не потребуется, также не планируется проводить очередную волну мобилизации.

Сейчас достаточно людей, которые отправляются служить в армии по контракту.

На СВО был убит контрактник из Пермского края

Во время специальной военной операции России на Украине был убит Рустам Хурамшин. Мужчина родился в Казахстане, затем служил в российской армии, участвовал в контртеррористических операциях в Чечне.

После этого жил в селе Ананьино Чернушинского района Пермского края. На СВО был с ноября 2022 года. Тяжелые ранения военный получил 26 октября, 17 ноября — умер в медучреждении. Два его брата сейчас находятся на СВО.

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