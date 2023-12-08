Астролог рассказала о самых неудачных месяцах 2024 года для каждого знака зодиака

Неудачи придут вместе с началом лета — в июне. Проблемы станут постоянным спутником практически во всех сферах жизни: на учебе, на работе или просто при общении с возлюбленным, а также знакомыми. Нужно больше думать над своими делами и словами, так как неосторожность может привести к плачевным последствиям.