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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Астролог рассказала о самых неудачных месяцах 2024 года для каждого знака зодиака

Астролог рассказала о самых неудачных месяцах 2024 года для каждого знака зодиака

8 декабря 2023, 07:18
Фото: ideogram.ai
В феврале и марте неудачи ждут сразу несколько знаков.

Астролог Юлия Николаева рассказала о самых неудачных месяцах для каждого знака зодиака в предстоящем 2024 году. К сожалению, будет как минимум один месяц, когда будет казаться, что все идет не по плану. К таким эпизодам лучше подготовиться заранее, чтобы быть готовыми к ударам судьбы.

Овен

Людям, родившимся под этим знаком зодиака, стоит быть осторожнее в июле. В этом месяце нужно быть осторожнее в личном общении, так как любые разногласия могут привести к большим неприятностям. Старайтесь избегать конфликтам.

Телец

Серия неудач рухнет на плечи Тельцов только в конце 2024 года — в декабре. Нужно уделять больше времени себе, чтобы найди эмоциональные и душевные силы для преодоления трудностей. Если этого не сделать, то негатив станет главенствующей вещью в декабре.

Близнецы

Неудачи придут вместе с началом лета — в июне. Проблемы станут постоянным спутником практически во всех сферах жизни: на учебе, на работе или просто при общении с возлюбленным, а также знакомыми. Нужно больше думать над своими делами и словами, так как неосторожность может привести к плачевным последствиям.

Рак

Сложнее всего этому знаку зодиака будет в марте — вы столкнетесь с суровой реальностью, которая может быть не всегда приятна. Важно обдумывать каждый поступок. Обращайте больше внимания на покупки, не делайте импульсивных приобретений.

Лев

Апрель будет самым неудачным месяцем, но можно будет справиться с неприятностями, если уделить им достаточно времени. Особое внимание стоит уделить сфере инвестиций — здесь тоже могут быть проблемы. Внимательнее относитесь ко своей второй половинке.

Дева

У этого знака зодиака не будет проблем с карьерой или финансами, но август станет очень сложным в романтической сфере. Стоит задуматься как о своем поведении, так и о поведении партнера.

Весы

Трудности этого знака зодиака начнут окружать в феврале. Причем они будут не от внешних факторов, они сосредоточатся внутри самого человека. Важно прислушиваться к своей интуиции и доверять ей — это важно для успешного преодоления серии неудач.

Скорпион

Трудным будет второй месяц лета — июль. Причем неудачи могут показаться настолько большими, что захочется бросить все и пустить на самотек, но не отчаивайтесь. Если вы не сможете справиться с неудачами сами — обратитесь к родственникам или друзьям, они помогут все преодолеть.

Стрелец

В сентябре у этого знака зодиака будет упадок. Вы можете решить, что нужно отказаться от цели, которую достигали долгое время, можете решить, что это бессмысленно. Однако это не так. Нужно продолжать пытаться и все получится.

Козерог

Февраль будет неудачным месяцем не только для Весов, но и для Козерогов. Необходимо уделить больше внимания при нахождении на дорогах, чтобы избежать несчастных случаев. Вдобавок, в феврале вы станете более восприимчивы к манипуляциям.

Водолей

Тяжелым месяц для этого знака зодиака — май. Он может нарушить все те планы, что вы выстраивали долгое время. В обязательном порядке обратите внимание на самих себя, наберитесь душевных и физических сил.

Рыбы

Неприятным станет март. В это время есть риск потерять деньги от импульсивных финансовых решений. Они могут показаться очень привлекательными, но стоит подождать более удачного периода.

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#Общество#Астрология#Гороскоп
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