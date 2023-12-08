Астролог рассказала о самых неудачных месяцах 2024 года для каждого знака зодиака

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Астролог Юлия Николаева рассказала о самых неудачных месяцах для каждого знака зодиака в предстоящем 2024 году. К сожалению, будет как минимум один месяц, когда будет казаться, что все идет не по плану. К таким эпизодам лучше подготовиться заранее, чтобы быть готовыми к ударам судьбы.
Людям, родившимся под этим знаком зодиака, стоит быть осторожнее в июле. В этом месяце нужно быть осторожнее в личном общении, так как любые разногласия могут привести к большим неприятностям. Старайтесь избегать конфликтам.
Серия неудач рухнет на плечи Тельцов только в конце 2024 года — в декабре. Нужно уделять больше времени себе, чтобы найди эмоциональные и душевные силы для преодоления трудностей. Если этого не сделать, то негатив станет главенствующей вещью в декабре.
Неудачи придут вместе с началом лета — в июне. Проблемы станут постоянным спутником практически во всех сферах жизни: на учебе, на работе или просто при общении с возлюбленным, а также знакомыми. Нужно больше думать над своими делами и словами, так как неосторожность может привести к плачевным последствиям.
Сложнее всего этому знаку зодиака будет в марте — вы столкнетесь с суровой реальностью, которая может быть не всегда приятна. Важно обдумывать каждый поступок. Обращайте больше внимания на покупки, не делайте импульсивных приобретений.
Апрель будет самым неудачным месяцем, но можно будет справиться с неприятностями, если уделить им достаточно времени. Особое внимание стоит уделить сфере инвестиций — здесь тоже могут быть проблемы. Внимательнее относитесь ко своей второй половинке.
У этого знака зодиака не будет проблем с карьерой или финансами, но август станет очень сложным в романтической сфере. Стоит задуматься как о своем поведении, так и о поведении партнера.
Трудности этого знака зодиака начнут окружать в феврале. Причем они будут не от внешних факторов, они сосредоточатся внутри самого человека. Важно прислушиваться к своей интуиции и доверять ей — это важно для успешного преодоления серии неудач.
Трудным будет второй месяц лета — июль. Причем неудачи могут показаться настолько большими, что захочется бросить все и пустить на самотек, но не отчаивайтесь. Если вы не сможете справиться с неудачами сами — обратитесь к родственникам или друзьям, они помогут все преодолеть.
В сентябре у этого знака зодиака будет упадок. Вы можете решить, что нужно отказаться от цели, которую достигали долгое время, можете решить, что это бессмысленно. Однако это не так. Нужно продолжать пытаться и все получится.
Февраль будет неудачным месяцем не только для Весов, но и для Козерогов. Необходимо уделить больше внимания при нахождении на дорогах, чтобы избежать несчастных случаев. Вдобавок, в феврале вы станете более восприимчивы к манипуляциям.
Тяжелым месяц для этого знака зодиака — май. Он может нарушить все те планы, что вы выстраивали долгое время. В обязательном порядке обратите внимание на самих себя, наберитесь душевных и физических сил.
Неприятным станет март. В это время есть риск потерять деньги от импульсивных финансовых решений. Они могут показаться очень привлекательными, но стоит подождать более удачного периода.