properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

«Азот» стал призером в краевом конкурсе на лучший эколого-просветительский проект

«Азот» стал призером в краевом конкурсе на лучший эколого-просветительский проект

8 декабря 2023, 07:28
Филиал «Азот» Группы «Уралхим» стал призером конкурса на лучший эколого-просветительский проект, который проходил в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности — 2023».

В этом году в акции приняли участие более 1,4 млн человек. За время ее действия на территории края ликвидировано 489 несанкционированных свалок, высажено 2,5 млн зеленых насаждений, очищены берега и русла рек общей протяженностью более 900 км, обустроено 200 родников и прудов. Также в рамках акции проведено более 14 000 эколого-просветительских мероприятий, в числе которых — выставки, конкурсы, лекции, мастер-классы, круглые столы.

Проект «уДОБРяй!», инициированный советом активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» Группы «Уралхим», в рамках просветительской деятельности объединил 10 дошкольных учебных заведения и три школы. На протяжении летних месяцев воспитанники учреждений самостоятельно высаживали растения, удобряли почву и слушали лекции о защите окружающей среды и экологии.

Венера Мухатаева, председатель молодежного движения «Лига лидеров»:

«Наш проект свел вместе „зеленое движение“ и образовательные учреждения. Мы создали настоящий клуб по интересам, который помогает выстроить взаимоотношения родителей с детьми. В работу включались не только детсадовцы и школьники, но и их родственники. Вместе мы смогли рассказать подрастающему поколению, что именно от них зависит чистота в нашем городе и крае».
#Новости компаний
Подпишитесь
Глава пермского Центра исторической памяти проведет Новый год в СИЗО
Сегодня, 07:39
Фильм «Фрау» как сказка о пути к себе. Рецензия Properm. ru
Сегодня, 06:08
Минздрав попросил пермских главврачей пускать пациентов в поликлиники заранее
Сегодня, 08:35
Из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака. Есть ли их запасы в Прикамье?
Сегодня, 08:21
Проект реконструкции вокзала «Пермь-2» пересмотрят из-за дороговизны
Сегодня, 06:09
В Хакасии во время метели пропали десятки туристов. Среди них есть пермяки
Сегодня, 05:09