«Азот» стал призером в краевом конкурсе на лучший эколого-просветительский проект

В этом году в акции приняли участие более 1,4 млн человек. За время ее действия на территории края ликвидировано 489 несанкционированных свалок, высажено 2,5 млн зеленых насаждений, очищены берега и русла рек общей протяженностью более 900 км, обустроено 200 родников и прудов. Также в рамках акции проведено более 14 000 эколого-просветительских мероприятий, в числе которых — выставки, конкурсы, лекции, мастер-классы, круглые столы.