Фильм «Фрау» как сказка о пути к себе. Рецензия Properm. ru

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Пермская синематека в здании кинотеатра «Кристалл» открылась 2 декабря очень ярким событием — допрокатным показом главного отечественного фестивального хита этого года — фильма «Фрау» (18+). Эту картину очень многое связывает с Пермью. Ведь «Фрау» снимали в нашем городе, его режиссер и сценарист Любовь Мульменко — выпускница ПГУ, а главную мужскую роль сыграл солист группы OQJAV Вадик Королёв. Григорий Ноговицын рассказывает, почему «Фрау» обязательно стоит посмотреть пермякам не только из-за видов родного города, и почему эта картина сильно напоминает сказку.
Дорогие мои взрослые, сейчас я перескажу вам одну очень трогательную сказку. В большой-большой стране, на большой-большой реке Каме стоял большой-большой город Пермь. В городе этом был маленький-маленький магазин «Охотник и рыболов». Продавцом в этом магазине трудился обычный, хоть и немного странноватый добрый молодец Ваня (Вадик Королёв). Но это по работе Ваня был продавцом, а в душе он был благородным рыцарем, как его кумир Тиль Уленшпигель. Поэтому Ваня всегда носил с собой маленький топорик, на случай если придется защитить какую-нибудь фрау. Именно так добрый молодец называл всех прекрасных дам. Ведь что за рыцарь без прекрасной дамы?
Но на самом деле Ваня был не рыцарем, а застрявшим в советском прошлом оловянным солдатиком, с ледяным сердцем, которое он спрятал в морозилку, чтобы не болело. Но не понимал добрый молодец, отчего сердце ледяное всё же болело даже в лютом холоде. И вроде житье-бытье у Вани устроенное — есть где жить, есть что есть, есть друзья по работе (Максим Олейников, Дарья Коныжева) и выезды с ними на рыбалку по выходным… Но уж очень Ваня хотел побороть тоску сердечную, а для этого — найти прекрасную фрау, чтобы взять ее в жены.
В этом же большом-большом городе на большой-большой реке был большой театр. Не такой Большой, как в стольном граде, но тоже не маленький. Хотя в большом городе на большой реке считали, что театр маленький, но из-за какого-то неведомого проклятья не могли построить новый, побольше. Но это уже совсем другая сказка… Так вот в этом большом-маленьком театре служила балерина Кристина (Лиза Янковская). По долгу службы своей лицедейской она кем только ни была, и прекрасной дамой тоже. Но это на сцене. А вот кем она была в своей душе, Кристина не понимала. Жила она в традиционной для большой-большой страны семье — с увядшей мамой и строгой бабушкой (Инга Оболдина, Людмила Чиркова), встречалась с женатым лекарем (Алексей Розин) и тоже маялась от тоски сердечной и жизненных неурядиц. А всё потому, что не понимала Кристина, что быть немного запутавшейся в паутине собственных проблем стрекозой и есть то, ради чего бьется ее сердце.
Пытаясь унять каждый свою тоску, стали наш оловянный солдатик и запутавшаяся стрекоза вместе жить. И вы ведь, дорогие мои взрослые, уже хорошо понимаете, какой у этой сказки будет конец? Что она не будет прекрасной фрау, а он благородным рыцарем. Потому что он оловянный, а она запутавшаяся, и их не перепаять-переделать. Но у сказочки конец не печальный, ведь, пройдя непростой путь, Ваня и Кристина перестанут, наконец, бежать от самих себя и примут то, кто они есть.
Называется эта сказка «Фрау». Сочинила и сняла ее Любовь Мульменко, что выросла в большом-большом городе на большой-большой реке. Она уже знаковый человек для российского авторского кино. А всё потому, что Любовь Мульменко отлично умеет две вещи. Первая — это честно и пронзительно рассказывать об отношениях мужчин и женщин и о том, как они заканчиваются. Большая часть ее проектов, так или иначе, посвящена отношениям и расставаниям. Режиссерский дебют Мульменко — фильм «Дунай» (18+) был именно про это. Вот и «Фрау» про это же.
Вообще, параллели между первым и вторым фильмом Мульменко так и напрашиваются. И там и там действие происходит в дорогих автору местах (Сербия, Пермь). Там и там в центральных ролях уроженцы нашего края (Надежда Лумпова, Вадик Королёв) и непрофессиональные актеры в главных мужских ролях (Ненад Васич и опять же Вадик Королёв). В основе сюжета обоих фильмов мезальянс, ведущий, естественно, к расставанию.
Но концептуальные различия у картин есть, и весьма серьезные. Потому что по своему посылу эти работы полярны. Хотя сама Любовь Мульменко называет эту трактовку неверной и считает, что у фильмов были хэппи-энды. Но «Дунай» заканчивается тем, что прожитый опыт сербского приключения буквально выходит из главной героини, отчего она плачет, и финал оставляет горькое послевкусие. Во «Фрау» же наоборот, пережитый неудачный опыт обогащает Ваню и Кристину, и заканчивается «Фрау» кристальным зимним воздухом.
Во многом это выходит из второй вещи, которую Любовь Мульменко делает великолепно. Выпускница филфака Пермского госуниверситета, пришедшая в кино из современной драматургии, как никто умеет слышать живую речь и заставлять ее звучать на экране. Вместе с этой речью в фильмы Мульменко как-то сама собой пробирается жизнь, а за ней достоверность с узнаванием подтягиваются. А это всё штуки, с которыми в нашем кино и сериалах всегда был полный швах.
И уж чего не отнять у «Фрау», так это жизненности и достоверности. Все герои, от главной пары до эпизодических персонажей, выглядят именно людьми — неидеальными, неровными, колючими, подчас вредными и неприятными, но живыми и узнаваемыми. Хотя тут фильм ходит по очень опасной грани, уж больно яркими мазками выписаны именно главные герои. Он — почти Форрест Гамп с замашками Дон Кихота, застрявший в грезах из рыцарских романов и их советских экранизаций. Она — немного ветреная представительница творческой профессии. Ваня слишком хорошо понимает, чего хочет, и прет к этому не разбирая пути. Она не знает, чего конкретно хочет, просто не хочет жить как живет. Вот и болтается Кристина, как известно что, в проруби на большой-большой реке.
Тут шаг влево, шаг вправо на миллиметр — и получится карикатура. Но этого, к счастью, не происходит. Солист группы OQJAV Вадик Королёв оказался невероятно органичен в качестве оловянного и простодырого, но такого искреннего и доброго парня, которому на самом деле нужна не прекрасная фрау, а рыбалка с девочкой-пацанкой с работы. Кристина в исполнении Лизы Янковской всегда немного на взводе, немного стрекоза, а местами просто коза. Но она тоже хорошая, просто не подходит ей Ванина прямолинейность, а ему Кристинина расхристанность. Вот так бывает, вроде хорошие все люди, а всё равно не сходятся. Разные они. Но расставание тут не повод для трагедии и грусти. Наоборот. Герои оказались в итоге там, где начали, но уже совсем другими. Этот непростой опыт обогатил, наполнил их и показал, что быть самим собой, не ломаясь под кого-то, это тоже хорошо.
И хотя история во «Фрау» универсальная и могла произойти в любом другом городе, но все-таки Пермь, с ее улочками в центре, старыми подъездами, фонтаном у оперного и набережной Камы, стала важной частью фильма. Операторы Артем Емельянов и Мария Фалилеева показали город как часть того странного сказочного царства, где мечтает жить Иван и не может ужиться Кристина. Пермских артистов в кадре тоже хватает, театралы наверняка узнают многих.
На обсуждении «Фрау» на показе в «Кристалле», руководствуясь тезисом одного фестивального кинокритика, фильм назвали «терапевтической сказкой». И это действительно очень подходящее определение. Ведь Любови Мульменко и всей ее съемочной группе удалось невероятное. Хоть сам фильм и не щадит своих героев, строго следуя довольно меланхоличной и мрачной традиции отечественного авторского кино, в итоге, и правда, возникает ощущение доброй сказки со счастливым концом. Потому что во «Фрау» показан тернистый путь героев к себе, с максимально возможной любовью и вниманием к людям и человеческой душе. От этого и возникают столь теплые ощущения от печальной истории. А такого душевного тепла нам всем сейчас очень не хватает.
В официальный прокат фильм «Фрау» выйдет в марте 2024 года.