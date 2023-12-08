Фильм «Фрау» как сказка о пути к себе. Рецензия Properm. ru

В этом же большом-большом городе на большой-большой реке был большой театр. Не такой Большой, как в стольном граде, но тоже не маленький. Хотя в большом городе на большой реке считали, что театр маленький, но из-за какого-то неведомого проклятья не могли построить новый, побольше. Но это уже совсем другая сказка… Так вот в этом большом-маленьком театре служила балерина Кристина (Лиза Янковская). По долгу службы своей лицедейской она кем только ни была, и прекрасной дамой тоже. Но это на сцене. А вот кем она была в своей душе, Кристина не понимала. Жила она в традиционной для большой-большой страны семье — с увядшей мамой и строгой бабушкой (Инга Оболдина, Людмила Чиркова), встречалась с женатым лекарем (Алексей Розин) и тоже маялась от тоски сердечной и жизненных неурядиц. А всё потому, что не понимала Кристина, что быть немного запутавшейся в паутине собственных проблем стрекозой и есть то, ради чего бьется ее сердце.