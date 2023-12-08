Глава пермского Центра исторической памяти проведет Новый год в СИЗО

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Сегодня, 8 декабря, судья Ленинского районного суда Анна Казакова продлила по ходатайству следствия ФСБ на три месяца срок содержания в СИЗО главе Центра исторической памяти Александру Чернышову. Об этом просило следствие. Чернышов будет находиться в СИЗО до 10 марта.
Защитник Анастасия Шардакова просила смягчить Чернышову меру пресечения на более мягкую — домашний арест.
«Я не согласен, я не собираюсь никуда убегать и хотел бы эти три месяца провести на рабочем месте», — заявлял Чернышов.
Из зала один из слушателей высказал, что баптистская община готова ему помогать во время домашнего ареста. Судья сделала ему замечание. Также защитник Шардакова пояснила, что брат обвиняемого не единожды ходатайствовал, что будет содержать Чернышова.
Шардакова пояснила Properm.ru, что будет обжаловать решение суда о продлении меры пресечения.
Как сообщает из зала суда журналист Properm.ru, в отличие от прошлых заседаний следователь ФСБ ходатайствовала об удалении из зала журналистов и слушателей только на время оглашения ходатайства и материалов дела, поскольку они представляют тайну следствия. Суд поддержал это мнение и после вводной части всех попросили выйти из зала.
По информации журналиста Properm.ru, расследование дела планируется завершить а ближайший месяц, после чего Чернышов сможет начать знакомиться с материалами обвинительного заключения.
Одновременно с тем в арбитражный суд 5 декабря поступил иск Департамента имущественных отношений мэрии о взыскании с Центра исторической памяти более 99 тыс. рублей. Иск подан из-за неисполнения обязательств организации по договорам аренды. Кроме того, на исполнении у приставов находится штраф, назначенный по административному иску о дискредитации армии и оштрафовал на 300 тыс. рублей.
Ранее 5 октября судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова продлила срок содержания под стражей Чернышова до 10 декабря. В итоге он будет находится под стражей уже более девяти месяцев. Чернышов после предъявления обвинения в попытке контрабанды архива пермского «Мемориала»* находится в пермском СИЗО-1 с 22 мая.
22 мая Ленинский районный суд избрал Чернышову меру пресечения, его отправили в СИЗО до 11 июля. Следствие УФСБ по Пермскому краю предъявило общественнику обвинение по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей» и ходатайствовало об избрании меры пресечения. В ходатайстве о назначении меры пресечения было указано, что по экспертной оценке стоимость ценностей, которые хотели вывезти из России, составляют около 380 тыс. рублей. 13 июля Чернышову продлили арест в СИЗО до 10 октября.
По словам адвоката Чернышова, следствие провело две экспертизы, обе подтвердили ценность документов из архива. Одну провел один из государственных архивов, другую — независимый эксперт.
Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.