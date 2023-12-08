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Глава «Ростеха» Игорь Насенков посетит банкротящиеся оборонные предприятия Перми

Глава «Ростеха» Игорь Насенков посетит банкротящиеся оборонные предприятия Перми

8 декабря 2023, 13:49
Фото: 1MI
Оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

Генеральный директор одного из холдингов «Ростеха» Игорь Насенков прибыл с визитом в Пермь. В планах топ-менеджера — посетить ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и ПАО «Мотовилихинские заводы», которые находятся в процедуре банкротства. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в апреле 2023 года ЗиД был продан АО «Курганприбор», а в ноябре этого же года В ноябре 2023 Мотовилихинские заводы купило АО «Ремдизель». По данным издания, оба предприятия являются близкими к «Ростеху».

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#Пермь#Банкротство#Мотовилихинские заводы#Ростех#Машиностроительный завод имени Дзержинского#ПАО «Мотовилихинские заводы»#АО “Ремдизель”#АО«Курганприбор»#ООО «ПСК “Спецпроектстрой”»
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