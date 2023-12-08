Глава «Ростеха» Игорь Насенков посетит банкротящиеся оборонные предприятия Перми

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Генеральный директор одного из холдингов «Ростеха» Игорь Насенков прибыл с визитом в Пермь. В планах топ-менеджера — посетить ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и ПАО «Мотовилихинские заводы», которые находятся в процедуре банкротства. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в апреле 2023 года ЗиД был продан АО «Курганприбор», а в ноябре этого же года В ноябре 2023 Мотовилихинские заводы купило АО «Ремдизель». По данным издания, оба предприятия являются близкими к «Ростеху».