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ГТЛК и ООО «БАС» стали победителями премии «Архитектура неба»

ГТЛК и ООО «БАС» стали победителями премии «Архитектура неба»

8 декабря 2023, 09:15
Фото: Артём Ганжа
ГТЛК и ООО «БАС» стали победителями премии «Архитектура неба» в номинации «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы». Обе компании внесли вклад в развитие отрасли российских беспилотников.
Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛКАлексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК
Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК
Фото: Артём Ганжа

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) отмечена премией за формирование отрасли беспилотной авиации и регионального заказа. Управляющий директор по работе с цифровыми активами компании Алексей Куканов отметил, что совместно с НТИ и ВЭБ РФ была разработана методика, позволяющая оценить потенциальную емкость рынка беспилотников еще до его формирования, пишет newizv.ru.

«Наша работа была высоко оценена и взята за основу расчета параметров рынка, заложенных в нацпроекте», — сказал он.

По его словам, компания продолжает работать в этом направлении.

Премию за профессиональную экспертизу решений вручили генеральному директору ООО «БАС» Алексею Варятченко. Он отметил, что компания только начинает свою работу и еще нужно решить много задач.

ООО «БАС» является оператором беспилотной авиации и владеет флотом лучших моделей авиабеспилотников, считается инициатором развития инфраструктуры и совершенствования нормативной базы отрасли. На церемонии награждения подчеркнули, что компания выполняет функцию технологического полигона для тестирования и отбора инновационных решений, разработок для успешной интеграции беспилотников в пилотируемое пространство.

Стоит отметить, что премия «Архитектура неба» проводится впервые среди лидеров отрасли беспилотных авиасистем. Она организована АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», Университетом НТИ 2035 и Фондом поддержки проектов НТИ в формате специальной номинации всероссийской премии «Технологический прорыв».

«Сегодня мы награждаем представителей отрасли БАС, ожидая в следующем году еще больше новых достижений и прорывных проектов», — заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

Лауреатами премии в пяти номинациях также стали еще 42 компании из отрасли БАС — «Аэромакс», «Машины Тюринга», «Геоскан», «Ситроникс», «Газпром», «Ростелеком» и другие. За три года победителями премии «Технологический прорыв», вошедшей в число мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, стали руководители 170 российских производственных, научных и образовательных организаций.

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