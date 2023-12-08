ГТЛК и ООО «БАС» стали победителями премии «Архитектура неба»

Лауреатами премии в пяти номинациях также стали еще 42 компании из отрасли БАС — «Аэромакс», «Машины Тюринга», «Геоскан», «Ситроникс», «Газпром», «Ростелеком» и другие. За три года победителями премии «Технологический прорыв», вошедшей в число мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, стали руководители 170 российских производственных, научных и образовательных организаций.