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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака. Есть ли их запасы в Прикамье?

Из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака. Есть ли их запасы в Прикамье?

8 декабря 2023, 08:21
Фото: Midjourney
Регионы смогут самостоятельно закупать лекарства при необходимости.

В России с 2024 года два зарубежных лекарства для лечения от рака будут исключены из механизма финансирования за счет обязательного медицинского страхования. Речь идет о препаратах американского и швейцарского происхождения. Они были включены в систему ОМС только в 2023 году.

В пресс-службе Минздрава Пермского края пояснили Properm.ru, что в 2023 году лечение препаратом «Алпелисиб» в краевом онкологическом диспансере получали пять пациентов с злокачественными новообразованиями, сейчас — два. В остатке семь упаковок.

«Абраксан» в течение года получали 12 пациентов с злокачественными новообразованиями поджелудочной железы. Остаток составляет 138 упаковок.

В России из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака
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#Медицина в Прикамье#Пермь#Рак
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