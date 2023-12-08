Из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака. Есть ли их запасы в Прикамье?

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В России с 2024 года два зарубежных лекарства для лечения от рака будут исключены из механизма финансирования за счет обязательного медицинского страхования. Речь идет о препаратах американского и швейцарского происхождения. Они были включены в систему ОМС только в 2023 году.
В пресс-службе Минздрава Пермского края пояснили Properm.ru, что в 2023 году лечение препаратом «Алпелисиб» в краевом онкологическом диспансере получали пять пациентов с злокачественными новообразованиями, сейчас — два. В остатке семь упаковок.
«Абраксан» в течение года получали 12 пациентов с злокачественными новообразованиями поджелудочной железы. Остаток составляет 138 упаковок.