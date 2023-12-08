Курорты Пермского края пройдут государственную регистрацию

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Министерство природы Пермского края определило порядок получения статуса курорта регионального значения. Для того, чтобы попасть в государственный реестр курортного фонда, нужно обратиться в специальную комиссию и пройти несколько проверок, включая гидрогеологические и курортологические исследования, сообщает ИА «Текст».
Изменения в закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Переходный период для утверждения лечебно-оздоровительных местностей федерального значения, курортов федерального значения, курортных регионов будет длиться до 1 января 2025 года