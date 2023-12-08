properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Курорты Пермского края пройдут государственную регистрацию

Курорты Пермского края пройдут государственную регистрацию

8 декабря 2023, 07:28
Фото: Midjourney
К 1 сентября 2024 года планируется сформировать государственный реестр курортных фондов России.

Министерство природы Пермского края определило порядок получения статуса курорта регионального значения. Для того, чтобы попасть в государственный реестр курортного фонда, нужно обратиться в специальную комиссию и пройти несколько проверок, включая гидрогеологические и курортологические исследования, сообщает ИА «Текст».

Изменения в закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Переходный период для утверждения лечебно-оздоровительных местностей федерального значения, курортов федерального значения, курортных регионов будет длиться до 1 января 2025 года

Читайте также:
Министру природных ресурсов Пермского края прокуратура вынесла представлениеСтали известные самые популярные курорты среди жителей Пермского краяТуристы заплатили почти 1,4 миллиона рублей за посещение природных парков в Прикамье
#Пермь#Курорты Прикамья#Государственная регистрация#Государственный реестр#Курортные фонды России#Курорты Пермского края#Региональное значение#Операторы курорта#Предмет охраны#Лечебный ресурс#Закон о создании государственного реестра#Специальная комиссия
Подпишитесь
Глава пермского Центра исторической памяти проведет Новый год в СИЗО
Сегодня, 07:39
Фильм «Фрау» как сказка о пути к себе. Рецензия Properm. ru
Сегодня, 06:08
Минздрав попросил пермских главврачей пускать пациентов в поликлиники заранее
Сегодня, 08:35
Из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака. Есть ли их запасы в Прикамье?
Сегодня, 08:21
Проект реконструкции вокзала «Пермь-2» пересмотрят из-за дороговизны
Сегодня, 06:09
В Хакасии во время метели пропали десятки туристов. Среди них есть пермяки
Сегодня, 05:09