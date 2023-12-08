Курорты Пермского края пройдут государственную регистрацию

Министерство природы Пермского края определило порядок получения статуса курорта регионального значения. Для того, чтобы попасть в государственный реестр курортного фонда, нужно обратиться в специальную комиссию и пройти несколько проверок, включая гидрогеологические и курортологические исследования, сообщает ИА «Текст».