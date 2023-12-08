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Минздрав попросил пермских главврачей пускать пациентов в поликлиники заранее

Минздрав попросил пермских главврачей пускать пациентов в поликлиники заранее

8 декабря 2023, 08:35
Фото: fusionbrain.ai
Жители Прикамья могут пожаловаться в ведомство, если их заставили ждать на улице.

Главным врачам больниц и поликлиник в Пермском крае рекомендовано заблаговременно пускать пациентов в здания. Причиной стали сильные морозы в регионе. В пресс-службе Минздрава Прикамья просят рассказывать в личных сообщениях группы «ВКонтакте» о случаях, если вас или ваших родственников не впустили в здание медучреждения.

На этой неделе в Прикамье пришла аномально холодная погода. По данным ГИС-центра ПГНИУ, ночь на 8 декабря стала самой морозной в регионе с 2017 года — например, температура воздуха в Кунгуре опустилась до -40,6˚, в Осе — до 39,9˚, а в Кудымкаре составила -39,5˚.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Минздрав#Аномальные холода
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