Минздрав попросил пермских главврачей пускать пациентов в поликлиники заранее

На этой неделе в Прикамье пришла аномально холодная погода. По данным ГИС-центра ПГНИУ, ночь на 8 декабря стала самой морозной в регионе с 2017 года — например, температура воздуха в Кунгуре опустилась до -40,6˚, в Осе — до 39,9˚, а в Кудымкаре составила -39,5˚.