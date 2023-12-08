Минздрав попросил пермских главврачей пускать пациентов в поликлиники заранее

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Главным врачам больниц и поликлиник в Пермском крае рекомендовано заблаговременно пускать пациентов в здания. Причиной стали сильные морозы в регионе. В пресс-службе Минздрава Прикамья просят рассказывать в личных сообщениях группы «ВКонтакте» о случаях, если вас или ваших родственников не впустили в здание медучреждения.
На этой неделе в Прикамье пришла аномально холодная погода. По данным ГИС-центра ПГНИУ, ночь на 8 декабря стала самой морозной в регионе с 2017 года — например, температура воздуха в Кунгуре опустилась до -40,6˚, в Осе — до 39,9˚, а в Кудымкаре составила -39,5˚.