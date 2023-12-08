Морозы до -41 градуса ожидаются в Пермском крае в выходные

В субботу и воскресенье в регионе и Перми будет малооблачно, по востоку в отдельных районах сильные сложные отложения. Температура воздуха ночью -37…-32°, в низинах до -41°, днем -30…-25°. В Перми ожидается ночью -35…-33°, днем -28…-26°. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений.