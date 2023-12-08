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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Пермском крае 9 и 10 декабря может похолодать до -41 градуса

Морозы до -41 градуса ожидаются в Пермском крае в выходные

8 декабря 2023, 09:16
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае 9 и 10 декабря может похолодать до -41 градуса

Осадков при этом не ожидается, за исключением ледяных игл.

В эти выходные, 9 и 10 декабря, в Пермском крае ожидается пик арктического вторжения. Будет морозно, солнечно и без осадков, говорят специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу и воскресенье в регионе и Перми будет малооблачно, по востоку в отдельных районах сильные сложные отложения. Температура воздуха ночью -37…-32°, в низинах до -41°, днем -30…-25°. В Перми ожидается ночью -35…-33°, днем -28…-26°. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений.

Ранее синоптики сообщали, что ночь на сегодня, 8 декабря, стала самой холодной с 2017 года — в Кунгур зарегистрирована температура воздуха -40,6˚, в Осе -39,9˚, а в Кудымкаре -39,5˚.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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