Морозы до -41 градуса ожидаются в Пермском крае в выходные

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В эти выходные, 9 и 10 декабря, в Пермском крае ожидается пик арктического вторжения. Будет морозно, солнечно и без осадков, говорят специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
В субботу и воскресенье в регионе и Перми будет малооблачно, по востоку в отдельных районах сильные сложные отложения. Температура воздуха ночью -37…-32°, в низинах до -41°, днем -30…-25°. В Перми ожидается ночью -35…-33°, днем -28…-26°. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений.
Ранее синоптики сообщали, что ночь на сегодня, 8 декабря, стала самой холодной с 2017 года — в Кунгур зарегистрирована температура воздуха -40,6˚, в Осе -39,9˚, а в Кудымкаре -39,5˚.