Несовершеннолетний житель Кунгура ограбил земляка и похитил у него паспорт

Днем 9 октября на ул. Барановской в Кунгуре злоумышленник напал на 18-летнего кунгуряка и открыто похитил его имущество и деньги, в том числе из кармана куртки, в которой находился потерпевший, похитил паспорт гражданина Российской Федерации на имя потерпевшего.