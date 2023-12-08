Несовершеннолетний житель Кунгура ограбил земляка и похитил у него паспорт

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Кунгуре 17-летнему горожанину предъявлено обвинение в разбое и похищении документа. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Днем 9 октября на ул. Барановской в Кунгуре злоумышленник напал на 18-летнего кунгуряка и открыто похитил его имущество и деньги, в том числе из кармана куртки, в которой находился потерпевший, похитил паспорт гражданина Российской Федерации на имя потерпевшего.
Гоп-стопщику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное с применением насилия и угрозой применения насилия) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение документа). С него взята подписка о невыезде. Следствие продолжается.