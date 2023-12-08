Новый сервис Корпорации МСП позволит бизнесу получить юридическую помощь

По словам Исаевича, за время тестирования в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей. В КМСП увидели, что они сталкиваются с самыми разнообразными ситуациями, в которых им требуется помощь. Среди вопросов, на которые специалисты уже ответили, были, в частности, такие: как правильно разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик налога на профессиональный доход одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для проведения курсов по йоге, как стать субъектом МСП, когда в компании есть иностранные учредители и другие. Генеральный директор КМСП отметил, что «Правовой гид» создан для предоставления информации, а «Сервис 360°» на МСП.РФ предназначен для решения проблем и подачи жалоб.