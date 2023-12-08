Новый сервис Корпорации МСП позволит бизнесу получить юридическую помощь

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Как пишет РИА Новости, с помощью нового сервиса КМСП предприниматели могут получать информацию правового характера, которая связана с открытием бизнеса, оформлением документов, заключением договоров, соблюдением обязательных требований и другими.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что одной из проблем МСП является ограниченность штата. Редкие малые и микропредприятия могут позволить себе содержать в штате юрисконсультов. При этом постоянно возникают юридические вопросы, и Корпорация МСП регулярно получает обращения с просьбами о разъяснениях, консультациях и помощи в решении проблем. Учитывая большой запрос, было принято решение запустить «Правовой гид» — сервис на цифровой платформе МСП.рф, доступный пользователям бесплатно и круглосуточно.
Тестирование «Правового гида» проводилось с середины ноября. Участники бета-запуска получали ответы на юридические вопросы и сообщали об обнаруженных ошибках в работе сервиса.
По словам Исаевича, за время тестирования в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей. В КМСП увидели, что они сталкиваются с самыми разнообразными ситуациями, в которых им требуется помощь. Среди вопросов, на которые специалисты уже ответили, были, в частности, такие: как правильно разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик налога на профессиональный доход одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для проведения курсов по йоге, как стать субъектом МСП, когда в компании есть иностранные учредители и другие. Генеральный директор КМСП отметил, что «Правовой гид» создан для предоставления информации, а «Сервис 360°» на МСП.РФ предназначен для решения проблем и подачи жалоб.
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ с целью повышения доступности услуг и мер поддержки для предпринимательства этого сегмента. Ее создание и развитие предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».