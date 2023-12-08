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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Один из населённых пунктов Пермского округа остался без отопления

Один из населённых пунктов Пермского округа остался без отопления

8 декабря 2023, 15:46
Фото: администрация Пермского муниципального округа
В деревне проживают более 150 человек

В связи с низкой температурой вышел из строя трансформатор в деревне Броды Фроловского территориального управления. Об этом сообщают в администрации Пермского муниципального округа.

Как сообщают власти муниципалитета, для жителей, которые оказались без отопления, подготовили помещение во Фроловской школе «Навигатор», автобусы для доставки людей в школу готовы. В школе организовано горячее питание. Сейчас служба спасения обходит дома, узнаёт, кто готов уехать.

Аварии на фоне морозов оставили без отопления часть Кунгура и посёлок Ергач. Там чрезвычайные ситуации ликвидированы.

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#Происшествия#Фролы#Авария
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