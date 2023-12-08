Один из населённых пунктов Пермского округа остался без отопления

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В связи с низкой температурой вышел из строя трансформатор в деревне Броды Фроловского территориального управления. Об этом сообщают в администрации Пермского муниципального округа.
Как сообщают власти муниципалитета, для жителей, которые оказались без отопления, подготовили помещение во Фроловской школе «Навигатор», автобусы для доставки людей в школу готовы. В школе организовано горячее питание. Сейчас служба спасения обходит дома, узнаёт, кто готов уехать.
Аварии на фоне морозов оставили без отопления часть Кунгура и посёлок Ергач. Там чрезвычайные ситуации ликвидированы.