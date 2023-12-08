Один из населённых пунктов Пермского округа остался без отопления

Как сообщают власти муниципалитета, для жителей, которые оказались без отопления, подготовили помещение во Фроловской школе «Навигатор», автобусы для доставки людей в школу готовы. В школе организовано горячее питание. Сейчас служба спасения обходит дома, узнаёт, кто готов уехать.