PERMM закупит 23 картины российских художниц на деньги от премии «Музей года»

До покупки количество работ, выполненных женщинами, составляло 16%. Теперь эта цифра вырастет до 19%, пояснили Properm.ru в музее. Коллекция музея пополнится картинами российских художниц и одного художественного дуэта — речь об инсталляциях «УРАЛЧУГУН» (2014) и «Погружение в береговой зоне» (2014) Ольги Субботина и Михаила Павлюкевича.