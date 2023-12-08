PERMM закупит 23 картины российских художниц на деньги от премии «Музей года»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Пермский музей современного искусства PERMM приобретет 23 картины российских художниц общей стоимостью в 1,8 млн. рублей. Расширение коллекции произойдет благодаря получению премии «Музей года» от Фонда Cosmoscow, сообщает пресс-служба учреждения.
До покупки количество работ, выполненных женщинами, составляло 16%. Теперь эта цифра вырастет до 19%, пояснили Properm.ru в музее. Коллекция музея пополнится картинами российских художниц и одного художественного дуэта — речь об инсталляциях «УРАЛЧУГУН» (2014) и «Погружение в береговой зоне» (2014) Ольги Субботина и Михаила Павлюкевича.
Также коллекцию пополнит работа из проекта «Культура материалов» Елены Слобцевой. Проект представляет собой инсталляцию из огромных скоб и видео-презентаций. Десятью графическими работами на кальке поделилась с музеем Лейли Асланова. Лейли является куратором Фонда современного искусства «Дон» и выставочной программы арт-центра Makaronka в Ростове-на-Дону.
В коллекцию войдут также работы Аси Маракулиной, проживающей на данный момент в Вене. В 2015 и 2018 годах художница принимала участие в двух выставках музея «Форма незримого» и «Имя рек». Масштабное полотно «Цикл» от Лизы Нестеровой украсит раздел «Живопись».
Фонд Cosmoscow каждый год покупает работы современных художников для победителя номинации «Музей года» с 2017 года. В 2023 году в номинации «Институция года» победил уфимский музей, а в номинации «Музей года» — PERMM.