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"Цикл". Лиза Нестерова.

PERMM закупит 23 картины российских художниц на деньги от премии «Музей года»

8 декабря 2023, 10:52
Фото: PERMM
"Цикл". Лиза Нестерова.
После покупки количество работ, выполненных женщинами, увеличится с 16 до 19%.
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Permm

Пермский музей современного искусства PERMM приобретет 23 картины российских художниц общей стоимостью в 1,8 млн. рублей. Расширение коллекции произойдет благодаря получению премии «Музей года» от Фонда Cosmoscow, сообщает пресс-служба учреждения.

До покупки количество работ, выполненных женщинами, составляло 16%. Теперь эта цифра вырастет до 19%, пояснили Properm.ru в музее. Коллекция музея пополнится картинами российских художниц и одного художественного дуэта — речь об инсталляциях «УРАЛЧУГУН» (2014) и «Погружение в береговой зоне» (2014) Ольги Субботина и Михаила Павлюкевича.

Работа дуэта Ольги Субботиной и Михаила ПавлюкевичаРабота дуэта Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича
Работа дуэта Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича
Фото: PERMM

Также коллекцию пополнит работа из проекта «Культура материалов» Елены Слобцевой. Проект представляет собой инсталляцию из огромных скоб и видео-презентаций. Десятью графическими работами на кальке поделилась с музеем Лейли Асланова. Лейли является куратором Фонда современного искусства «Дон» и выставочной программы арт-центра Makaronka в Ростове-на-Дону.

Работа Лейли Аслановой.Работа Лейли Аслановой.
Работа Лейли Аслановой.
Фото: PERMM

В коллекцию войдут также работы Аси Маракулиной, проживающей на данный момент в Вене. В 2015 и 2018 годах художница принимала участие в двух выставках музея «Форма незримого» и «Имя рек». Масштабное полотно «Цикл» от Лизы Нестеровой украсит раздел «Живопись».

"Правило шва". Ася Маракулина."Правило шва". Ася Маракулина.
"Правило шва". Ася Маракулина.
Фото: PERMM

Фонд Cosmoscow каждый год покупает работы современных художников для победителя номинации «Музей года» с 2017 года. В 2023 году в номинации «Институция года» победил уфимский музей, а в номинации «Музей года» — PERMM.

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