Пермская актриса Катерина Шпица снялась ню в образе Русалочки

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В соцсетях Катерины Шпицы появились несколько фото из ню-фотосессии актрисы. Звезда снялась обнаженной в образе Русалочки.
Сама кинодива хотела пикантные снимки показать только после Нового года, но ее муж обнародовал их в соцсетях.
«Я-то хотела эти фото приберечь, как конфеты и новое платье, к Новому году. Но… муж по зову души взял и выложил. А фото лежали в наших архивах очень давно! А сегодня именины, или День ангела, у Екатерин, Катерин, Катюш и Катек», — написала актриса.
На фото Катерина в бассейне.
Подписчики поблагодарили мужа актрисы за публикацию кадров и высоко оценили снимки.