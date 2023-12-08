Пермская актриса Катерина Шпица снялась ню в образе Русалочки

«Я-то хотела эти фото приберечь, как конфеты и новое платье, к Новому году. Но… муж по зову души взял и выложил. А фото лежали в наших архивах очень давно! А сегодня именины, или День ангела, у Екатерин, Катерин, Катюш и Катек», — написала актриса.