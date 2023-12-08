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Updated Сегодня, 14:19

Пермская актриса Катерина Шпица снялась ню в образе Русалочки

Пермская актриса Катерина Шпица снялась ню в образе Русалочки

8 декабря 2023, 14:18
Фото: ВКонтакте/Катерина Шпица
Фото кинодивы выложил в соцсетях её муж.
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Фото

В соцсетях Катерины Шпицы появились несколько фото из ню-фотосессии актрисы. Звезда снялась обнаженной в образе Русалочки.

Сама кинодива хотела пикантные снимки показать только после Нового года, но ее муж обнародовал их в соцсетях.

«Я-то хотела эти фото приберечь, как конфеты и новое платье, к Новому году. Но… муж по зову души взял и выложил. А фото лежали в наших архивах очень давно! А сегодня именины, или День ангела, у Екатерин, Катерин, Катюш и Катек», — написала актриса.

На фото Катерина в бассейне.

Подписчики поблагодарили мужа актрисы за публикацию кадров и высоко оценили снимки.

#Общество#Фото#Соцсети#Катерина шпица
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