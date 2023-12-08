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Пермяк в соцсетях возбуждал ненависть и вражду

Пермяк в соцсетях возбуждал ненависть и вражду

8 декабря 2023, 16:17
Фото: 1MI
За это он трое суток проведёт под арестом.
Сюжет
Соцсети

Прокуратура Дзержинского района Перми в ходе надзорных мероприятий выявила в соцсетях нарушающий закон контент. Это оказались сообщения жителя Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пермяк публично распространял на странице одной из социальных сетей «информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии».

Прокурором в отношении пермяка возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Дзержинский районный суд признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде административного ареста на срок трое суток. Не дожидаясь вступления судебного акта в законную силу, гражданин добровольно удалил посты.

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#Общество#Криминал#Прокуратура#Соцсети#Межнациональная рознь
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