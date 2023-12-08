Пермяк в соцсетях возбуждал ненависть и вражду

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Прокуратура Дзержинского района Перми в ходе надзорных мероприятий выявила в соцсетях нарушающий закон контент. Это оказались сообщения жителя Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Пермяк публично распространял на странице одной из социальных сетей «информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии».
Прокурором в отношении пермяка возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Дзержинский районный суд признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде административного ареста на срок трое суток. Не дожидаясь вступления судебного акта в законную силу, гражданин добровольно удалил посты.