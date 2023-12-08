Получено разрешение на ввод в эксплуатацию спорткомплекса в Дзержинском районе

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Новый спортивный комплекс в Дзержинском районе Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект находится по ул. Подлесная, 41. В пресс-службе администрации города отмечают, что спорткомплекс является первым завершенным объектом, построенным по механизму муниципально-частного партнерства.
Соглашение с инвестором ООО «Мира Инвест» заключили в марте прошлого года. В спортивном центре обустроено два крытых теннисных корта и один летний корт на свежем воздухе. В спорткомплексе также есть зал общефизической подготовки, комната отдыха и раздевалки. По условиям соглашения, в центре смогут безвозмездно заниматься воспитанники пермских спортивных школ, а также будут проводиться спортивные мероприятия.