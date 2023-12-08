Получено разрешение на ввод в эксплуатацию спорткомплекса в Дзержинском районе

Соглашение с инвестором ООО «Мира Инвест» заключили в марте прошлого года. В спортивном центре обустроено два крытых теннисных корта и один летний корт на свежем воздухе. В спорткомплексе также есть зал общефизической подготовки, комната отдыха и раздевалки. По условиям соглашения, в центре смогут безвозмездно заниматься воспитанники пермских спортивных школ, а также будут проводиться спортивные мероприятия.