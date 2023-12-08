Появился пункт обогрева для оказавшихся в трудной ситуации пермяков

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Перми открылся пункт обогрева для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Он располагается возле металлорынка — у перекрестка улиц Подгорной и Эпроновской, сообщает пресс-служба краевого Минсоца.
В армейской палатке для пермяков есть печь, двухъярусные кровати, телевизор, средства санитарной обработки. Людям, которые будут там находиться, предоставят чай, лапшу быстрого приготовления, хлеб. В палатке установлены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка.
Пункт обогрева будет работать до 15 марта следующего года каждый день в течение 24 часов. Его организовала АНО «Территория добра» и центр социальной адаптации Перми.