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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Перми появился пункт обогрева для оказавшихся в трудной ситуации людей

Появился пункт обогрева для оказавшихся в трудной ситуации пермяков

8 декабря 2023, 10:24
Фото: fusionbrain.ai

В Перми появился пункт обогрева для оказавшихся в трудной ситуации людей

Палатка будет работать до марта следующего года.

В Перми открылся пункт обогрева для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Он располагается возле металлорынка — у перекрестка улиц Подгорной и Эпроновской, сообщает пресс-служба краевого Минсоца.

В армейской палатке для пермяков есть печь, двухъярусные кровати, телевизор, средства санитарной обработки. Людям, которые будут там находиться, предоставят чай, лапшу быстрого приготовления, хлеб. В палатке установлены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка.

Пункт обогрева будет работать до 15 марта следующего года каждый день в течение 24 часов. Его организовала АНО «Территория добра» и центр социальной адаптации Перми.

Фото: vk.com/minsoc.permkrai
#Пермь#Бездомные
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