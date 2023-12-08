Появился пункт обогрева для оказавшихся в трудной ситуации пермяков

В армейской палатке для пермяков есть печь, двухъярусные кровати, телевизор, средства санитарной обработки. Людям, которые будут там находиться, предоставят чай, лапшу быстрого приготовления, хлеб. В палатке установлены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка.