«Премия Рунета — 2023»: опубликован шорт-лист

Первый этап голосования проводился 5 — 6 декабря. Теперь к голосованию должен приступить экспертный совет, объединяющий топ экспертов: отраслевых, общественных, государственных. Он продолжит свою работу до 14 декабря, после чего выберет трех равноправных лауреатов в каждой номинации. Четвёртого лауреата определит искусственный интеллект. Имена лауреатов «Премии Рунета» прозвучат во время торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.