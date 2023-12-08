«Премия Рунета — 2023»: опубликован шорт-лист

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
По правилам экспертного голосования в финал должны выйти топ-10 организаций и проектов в каждой номинации, набравших наибольшее число голосов. Шорт-лист «Премии Рунета» составляют на основании голосования экспертного клуба.
Шорт-лист доступен для ознакомления на официальном сайте премии.
В список в номинации «Наука, технологии и инновации» включили проект о молодых ученых «Х-Разработка», который реализован медиахолдингом 1MI при поддержке ИРИ.
Первый этап голосования проводился 5 — 6 декабря. Теперь к голосованию должен приступить экспертный совет, объединяющий топ экспертов: отраслевых, общественных, государственных. Он продолжит свою работу до 14 декабря, после чего выберет трех равноправных лауреатов в каждой номинации. Четвёртого лауреата определит искусственный интеллект. Имена лауреатов «Премии Рунета» прозвучат во время торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.
«Экспертный клуб справился с нелёгкой задачей — выбрать по топ-10 проектов в каждой номинации. Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — сообщила Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК.
Организатор конкурса — РАЭК. Мероприятия «Премии Рунета» организованы при поддержке Минцифры и АНО «Цифровая экономика».
«Премия Рунета — 2023» проходит под эгидой ключевых представителей IT-отрасли, таких как «Яндекс», VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, Tele2, «Авиасейлс», Координационный центр доменов .RU/.РФ. и Looky. Информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.