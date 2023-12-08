Проект реконструкции вокзала «Пермь-2» пересмотрят из-за дороговизны

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Реконструкцию железнодорожного вокзала «Пермь-2» начнут не раньше лета 2024 года. Это связано с необходимостью изменить параметры проекта. В РЖД отмечают, что нужно «оптимизировать принятые ранее основные проектные решения», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
По данным источников издания, проект оказался слишком дорогим. Если бы он был реализован, то пермский вокзал стал бы самим дорогим в России.
В марте 2023 года вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский отмечал, что в РЖД «обозначают стойкую уверенность» по началу сроков реализации проекта — 2023 года.