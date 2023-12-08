properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Реконструкция железнодорожного вокзала «Пермь-2» начнется летом 2024 года

Проект реконструкции вокзала «Пермь-2» пересмотрят из-за дороговизны

8 декабря 2023, 06:09
Фото: perm-300.ru

Реконструкция железнодорожного вокзала «Пермь-2» начнется летом 2024 года

Изначально начать реконструкцию планировалось в 2023 году.

Реконструкцию железнодорожного вокзала «Пермь-2» начнут не раньше лета 2024 года. Это связано с необходимостью изменить параметры проекта. В РЖД отмечают, что нужно «оптимизировать принятые ранее основные проектные решения», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

По данным источников издания, проект оказался слишком дорогим. Если бы он был реализован, то пермский вокзал стал бы самим дорогим в России.

В марте 2023 года вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский отмечал, что в РЖД «обозначают стойкую уверенность» по началу сроков реализации проекта — 2023 года.

Читайте также:
Цена строительства спортивной арены у ДКЖ в Перми выросла до 19 миллиардов рублейВласти ищут компании для разработки проектов двух транспортных развязок в ПермиС подрядчика реконструкции пермского аэропорта требуют почти 500 миллионов рублей
#Никогданибудь#Пермь#Пермь 2#Ржд#Вокзал пермь-2
Подпишитесь
Глава пермского Центра исторической памяти проведет Новый год в СИЗО
Сегодня, 07:39
Фильм «Фрау» как сказка о пути к себе. Рецензия Properm. ru
Сегодня, 06:08
Минздрав попросил пермских главврачей пускать пациентов в поликлиники заранее
Сегодня, 08:35
Из ОМС исключат два зарубежных препарата от рака. Есть ли их запасы в Прикамье?
Сегодня, 08:21
В Хакасии во время метели пропали десятки туристов. Среди них есть пермяки
Сегодня, 05:09