Стало известно, кто будет реставрировать Преображенскую церковь в Хохловке

Предполагается восстановление кровель — тесовой безгвоздевой над трапезной и тесовой гвоздевой над храмовой и алтарной частью. Рассматривается восстановление кованых решеток в оконных проемах. За образец предлагается использовать рисунок решетки окна в алтарной части из архивных материалов (обмеров), собранных в 1957 году архитектором Борисом Гнедовским.