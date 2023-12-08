Стало известно, кто будет реставрировать Преображенскую церковь в Хохловке

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Краевое минзакупок определило подрядчика на выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования деревянной Преображенской церкви в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Работы будет выполнять ООО «Пермстроймет+», сообщают на сайте госзакупок.
Краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия заключит контракт с пермской компанией на сумму 22,19 млн рублей.
Сроки выполнения — с 1 февраля 2024 по 31 января 2025 года включительно. Научно-проектная документация по реконструкции здания прошла экспертизу в этом году. Церковь является объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения.
Церковь Преображения была срублена в начале 1702 года в селе Янидор Чердынского уезда. В феврале 1983 года здание церкви было разобрано и перевезено на территорию музея «Хохловка».
Все части Преображенской церкви выстроены друг за другом по одной оси. Построенные таким образом храмы назывались стоящими «кораблём», т. к. силуэтами напоминали плывущий корабль.
Клинчатая кровля моленной части церкви имеет необычное декоративное завершение — на ней установлена крещатая бочка, увенчанная главкой.
Сейчас памятник архитектуры закрыт на реставрацию. Проектом предусмотрена полная реставрация объекта: в порядок приведут фундамент, сруб, тесовую кровлю, крыльцо и галерею, главы с крещатой бочкой, полы и перекрытия.
Предполагается восстановление кровель — тесовой безгвоздевой над трапезной и тесовой гвоздевой над храмовой и алтарной частью. Рассматривается восстановление кованых решеток в оконных проемах. За образец предлагается использовать рисунок решетки окна в алтарной части из архивных материалов (обмеров), собранных в 1957 году архитектором Борисом Гнедовским.