Ставрополье представит оригинальную программу на день края на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:41
Большую часть программы дня Ставропольского края составят патриотические мероприятия. 25 героев со всех уголков России соберутся на стенде региона для обмена опытом в патриотическом воспитании юного поколения. Жители Ставрополья расскажут о том, как за счет последовательной реализации госпрограмм края в регионе уже более 40 лет проводится военно-патриотическая игра «Зарница».
Помимо концертных выступлений исполнителей из Ставрополья в культурную программу дня региона войдет мастер-класс именитого местного художника и развлекательные номера от аниматоров, пишет newstracker.ru.
Казачий колорит Ставропольского края гостям представят на традиционной свадебной церемонии. Кроме того, он отразится в выступлении казачьего Деда Мороза, а также в спектакле-концерте «В гостях у казаков-некрасовцев».
По словам Владимира Владимирова, почти 800 тысяч посетителей уже побывали на экспозициях стенда региона и прикоснулись к его богатой культуре. Гости выставки узнали о туристических, рекреационных и инвестиционных возможностях края. Губернатор заявил, что он надеется, что гости стенда и в реальной жизни пожелают открыть для себя теплое, гостеприимное и щедрое Ставрополье.
На стенде Ставропольского края важное место занимают молодежные проекты, а также тема развития сферы туризма и отрасли зеленой энергетики. Организаторы экспозиций рассказывают, что в 2019 году в регионе заработала промышленная солнечная электростанция, а в 2020 году в Ставрополье начали строить ветропарки. Уже к следующему году в регионе будет открыт седьмой такой парк.
Курорты Ставропольского края — Кавказские Минеральные Воды — играют большую роль в развитии направления внутреннего туризма в масштабах всей страны. За последние пять лет на территории Кавказских Минеральных Вод удалось реализовать 113 проектов в сфере строительства и ремонта объектов сферы гостиничного и санаторно-курортного бизнеса. В регионе создан современный номерной фонд на почти пять тысяч мест. Насладиться кавказской природой в реальности смогут победители розыгрыша трех путевок в Ессентуки, который проведут в день региона среди лучших участников викторины на знание Ставрополья.