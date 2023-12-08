Ставрополье представит оригинальную программу на день края на выставке «Россия»

На стенде Ставропольского края важное место занимают молодежные проекты, а также тема развития сферы туризма и отрасли зеленой энергетики. Организаторы экспозиций рассказывают, что в 2019 году в регионе заработала промышленная солнечная электростанция, а в 2020 году в Ставрополье начали строить ветропарки. Уже к следующему году в регионе будет открыт седьмой такой парк.