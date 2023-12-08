«Т Плюс» окажут помощь в экстренном ремонте тепловой сети, принадлежащей частнику

Администрация Свердловского района своевременно выдала частному собственнику предписание об устранении дефекта. Однако оно было проигнорировано. Последствия инцидента на тепловой сети обострились в период существенного понижения температуры наружного воздуха. По итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Свердловского района было принято решение о необходимости оперативного устранения возникшего дефекта с привлечением специалистов ПАО «Т Плюс».