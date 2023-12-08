«Так бабахнуло». В Перми утром сгорел автомобиль

В Перми утром 8 декабря сгорел автомобиль. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре на улице Кабельщиков поступило в 8:06. На место выехали восемь человек и две единицы техники. С открытым горением удалось справиться уже в 8:15.