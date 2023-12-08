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В Перми утром 8 декабря сгорел автомобиль

«Так бабахнуло». В Перми утром сгорел автомобиль

8 декабря 2023, 08:00
Фото: vk.com/gayvalive

В Перми утром 8 декабря сгорел автомобиль

Во время пожара никто не пострадал.

В Перми утром 8 декабря сгорел автомобиль. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре на улице Кабельщиков поступило в 8:06. На место выехали восемь человек и две единицы техники. С открытым горением удалось справиться уже в 8:15.

В МЧС отмечают, что сейчас проводятся проверочные мероприятия, чтобы выяснить причины пожара.

Местные жители пишут в социальных сетях, что слышали очень громкий взрыв: «Так бабахнуло, сразу даже не поняла что это».

Фото: t.me/chp_59_perm
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