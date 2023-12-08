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Updated Сегодня, 04:13

В Перми температура воздуха 7 декабря оказалась почти на 19 градусов ниже нормы

Такого не было почти три года. Синоптики зафиксировали аномальные морозы в Прикамье

8 декабря 2023, 04:11
Фото: properm.ru

В Перми температура воздуха 7 декабря оказалась почти на 19 градусов ниже нормы

На этом мороз не отступит: первый пик похолодания в регионе зарегистрируют сегодня утром.

Морозная погода в Пермском крае продолжает бить рекорды. Среднесуточная температура воздуха в Перми вчера, 7 декабря, оказалась на 18,7° ниже нормы, в Чердыни — на 19,2°, а в Кудымкаре — более чем на 20°. В ГИС-центре ПГНИУ отмечают, что такой отрицательной аномалии в регионе не было с 22–23 февраля 2021 года.

Было гораздо холоднее и у соседей, на севере Свердловской области, — здесь температура воздуха оказалась ниже нормы на 20-21°. По данным на 23:00 7 декабря в Кунгуре зафиксирован мороз -37,6°, в Свердловской области — до -40°, а в Перми -31,9° (в аэропорту Большое Савино -36°). Первый пик холодов в регионе будет зафиксирован сегодня утром.

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#Регион#Пермь#Погода#Мороз
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