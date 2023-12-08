Такого не было почти три года. Синоптики зафиксировали аномальные морозы в Прикамье

Морозная погода в Пермском крае продолжает бить рекорды. Среднесуточная температура воздуха в Перми вчера, 7 декабря, оказалась на 18,7° ниже нормы, в Чердыни — на 19,2°, а в Кудымкаре — более чем на 20°. В ГИС-центре ПГНИУ отмечают, что такой отрицательной аномалии в регионе не было с 22–23 февраля 2021 года.